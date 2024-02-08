AK Parti'de görev değişimi! Beylikdüzü İlçe Başkanı belli oldu!

Beylikdüzü'nde yeni İlçe Başkanı belli oldu.

Beylikdüzü AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Günaydın'ın Beylikdüzü AK Parti Belediye Başkanı adayı olmasından sonra yerine AK Parti Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı'nın tensipleriyle vekaleten Ömer Çolak atandı.



Hali hazırda CHP yönetiminde olan Beylikdüzü'nde AK Parti'nin seçim çalışmaları yeni başkanla son sürat devam ediyor.



ÖMER ÇOLAK KİMDİR?



Ömer Çolak, 09.09.1977 yılında dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babasıdır. İlk ve orta eğitimini Trabzon'da, Lise eğitimini ise Büyükçekmece Lisesi'nde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında askerlik görevini Kıbrıs'ta tamamlamıştır. Bugüne kadar başarıyla geçen iş hayatını ise Beylikdüzü'nde sürdürmektedir.