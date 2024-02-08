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33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı
Ekleme: 8.02.2024 - 08:21 Güncelleme: 8.02.2024 - 08:32 / Editör: Ozge Selin
33 ilde DEAŞ operasyonu: 147 şüpheli yakalandı
Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen son operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 33 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen Kahramanlar-49 operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını belirtti.

'Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız'

Yerlikaya, paylaşımını şöyle sürdürdü:

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar kapsamında

Adana'da 5, Adıyaman'da 3, Afyonkarahisar'da 17, Ankara'da 8, Antalya'da 3, Bingöl'de 1, Bitlis'te 1, Bolu'da 4, Bursa'da 2, Çorum'da 3, Diyarbakır'da 7, Düzce'de 1, Eskişehir'de 1, Elazığ'da 2, Gaziantep'te 6, İstanbul'da 2, İzmir'de 11, Karabük'te 1, Kayseri'de 5, Kırıkkale'de 1, Kırşehir'de 6, Kilis'te 6, Kocaeli'de 3, Konya'da 4, Kütahya'da 1, Manisa'da 9, Mardin'de 3, Mersin'de 6, Muğla'da 2, Sakarya'da 8, Samsun'da 2, Şanlıurfa'da 11, Yalova'da 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek.
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