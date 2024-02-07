Elazığ ve Konya’da “KAFES-37” Operasyonları: Ömer Faruk Bulut ve Engin Yolcu organize suç örgütü çökertildi
Elazığ ve Konya’da eş zamanlı olarak ayrı ayrı düzenlenen “KAFES-37” Operasyonlarında Elazığ’da elebaşılığını Ömer Faruk Bulut’un ve Konya’da elebaşılığını Engin Yolcu’nun yaptığı iki organize suç örgütü çökertilirken 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.
Elazığ'daki operasyonda örgüt elebaşı ile birlikte 35 şüpheli, Konya'daki operasyonda ise örgüt elebaşı ile birlikte 7 şüpheli olmak üzere toplam 42 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı (KOM) koordinesinde;
Elazığ'da:
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,
Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,
Kasten Yaralama ve Mala Zarar Verme,
Tehdit ve Hakaret eylemlerini gerçekleştirdikleri,
6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını işledikleri,
Konya'da:
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda şüphelilerin;
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
Kasten Öldürme ve Kasten Yaralama,
Yağma ve Silahla Tehdit faaliyetlerinde bulunarak haksız menfaat temin ettikleri,
İllegal Kumar Oynanan işletmelere çökerek tekelleşmeye çalıştıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
11 adet ruhsatsız tabanca,
8 adet pompalı tüfek,
3 adet av tüfeği,
Çok sayıda fişek ve
Muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konuldu.