Deprem uzmanı Naci Görür 'sıra o ilde' diyerek açık açık uyardı: Kahramanmaraş dedim dinlemediniz şimdi aynısı Tunceli'de olacak!

Türkiye'nin kalbini dağlayan 6 Şubat depremlerinin acısı, bir yıl sonra dahi hala taze ve derin.Kahramanmaraş merkezli 2 deprem, geniş coğrafyada hissedildi ve 11 il etkilenerek adeta enkaza döndü.14 milyon vatandaş doğrudan etkilenirken 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti.Deprem nedeniyle Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi ve ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Türkiye'nin en güvenilir deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür kritik bir uyarıda bulundu. Görür 'Yıllarca Kahramanmaraş'a dikkat edin, önlem alın diye bağırdım. Kimse dinlemedi. Daha cesetlerimiz soğumadı, şimdiden bağırıyorum Tunceli tarafına dikkat edin' diye uyardı.Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında Tunceli için bir kez daha deprem uyarısı yaptı.'Orada cesetlerimiz daha soğumadan, şimdi bağırıyorum. Diyorum ki Tunceli tarafına dikkat edin' diyen Görür şu ifadeleri kullandı;Elazığ'da olan oldu. Şimdi Maraş'a bakın diye yırtınmaya başladık.En büyük tehlike Maraş'ın üzerine yıkıldı dedik. Çünkü stres transferi var. Etkileşim diye bir şey var. Bir yerde büyük bir deprem üretirsen bu depremin açığa çıkarttığı enerjinin yüzde 20'si kırılmamış yerlere transfer edilir. Yani Elazığ'da deprem oldu, Maraş'a dikkat edelim, her yere yazdık, halka yazdık, Twitter'dan beni takip eden insanların hepsi biliyorHerkes de duydu bugün Adıyaman'dan Hatay'a kadar hiç kimse biz bu depremi duymadık diyemez. Ne halk umursadı ne yönetimler umursadı.