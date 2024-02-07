  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor

Özellikle insansız hava araçları alanında ortaya koyduğu ürünlerle dünyada ses getirip savaş alanlarında da dengeleri değiştiren Baykar firması iki ülke için sürpriz bir hamlede bulundu. Kritik gelişmeyi Baykar CEO'su Haluk Bayraktar açıkladı. Şirket iki ülkede açacağı yeni tesislerle hem üretim kapasitesini hem de yeni ihracat kapılarını açmayı hedefliyor.

Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor
Ekleme: 7.02.2024 - 12:02 Güncelleme: 7.02.2024 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor
Yerli üretim İHA ve SİHA'larla dünyanın ilgisini çeken Baykar şimdi Ukrayna'da fabrika açmaya hazırlanıyor.
Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna ordusunun elini güçlendiren yerli üretim İHA ve SİHA'lar pek çok bölgede savaşın seyrini değiştirince dünya çapında da önem kazanmıştı.

Şu ana kadar Baykar Teknoloji, TB2'ler için 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalarken, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Riyad'daki Dünya Savunma Fuarı'nda bir müjde daha verdi.
Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Ukrayna'da üretime geçeceklerini duyuran Haluk Bayraktar, 'Fabrikamız inşa ediliyor. İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var. Ardından iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceğiz.' dedi.


Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor



Ukrayna'daki fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Haluk Bayraktar, üretim kapasitenin ise yıllık 120 civarında olacağını açıkladı.

Ancak henüz TB2'nin mi yoksa TB3'ün mü üretileceği netlik kazanmadı.

Haluk Bayraktar, devam eden çatışmaların ise tesis için güvenlik sorunu oluşturmadığını kaydetti.

Bayraktar, önümüzdeki iki yıl içinde Suudi Arabistan'da da üretime başlama planlarının yolunda gittiğini söyledi.

Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor

Baykar, Temmuz ayında insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'a ihracına ilişkin bir anlaşma imzalamıştı

Bayraktar, bu yıl 2023 yılında 36 adet olan Akıncı'nın üretimini de ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda