Baykar'dan iki ülke için sürpriz hamle: İHA ve SİHA tesisi kurmaya hazırlanıyor

Yerli üretim İHA ve SİHA'larla dünyanın ilgisini çeken Baykar şimdi Ukrayna'da fabrika açmaya hazırlanıyor.Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna ordusunun elini güçlendiren yerli üretim İHA ve SİHA'lar pek çok bölgede savaşın seyrini değiştirince dünya çapında da önem kazanmıştı.Şu ana kadar Baykar Teknoloji, TB2'ler için 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzalarken, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Riyad'daki Dünya Savunma Fuarı'nda bir müjde daha verdi.Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; Ukrayna'da üretime geçeceklerini duyuran Haluk Bayraktar, 'Fabrikamız inşa ediliyor. İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var. Ardından iç makine, ekipman ve organizasyon yapısına geçeceğiz.' dedi.Ukrayna'daki fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Haluk Bayraktar, üretim kapasitenin ise yıllık 120 civarında olacağını açıkladı.Ancak henüz TB2'nin mi yoksa TB3'ün mü üretileceği netlik kazanmadı.Haluk Bayraktar, devam eden çatışmaların ise tesis için güvenlik sorunu oluşturmadığını kaydetti.Bayraktar, önümüzdeki iki yıl içinde Suudi Arabistan'da da üretime başlama planlarının yolunda gittiğini söyledi.Baykar, Temmuz ayında insansız hava aracı Bayraktar Akıncı'nın Suudi Arabistan'a ihracına ilişkin bir anlaşma imzalamıştıBayraktar, bu yıl 2023 yılında 36 adet olan Akıncı'nın üretimini de ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı.