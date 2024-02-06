Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüşü yine ertelendi: Space X’ten yeni açıklama!

Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza attı. 19 Ocak'ta uzaya çıkarak tarih yazdı. 14 günlük görev süresi biten Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü için geri sayım başladı. Ancak dönüş yolculuğunun olumsuz hava şartları nedeniyle üçüncü kez ertelendiği açıklandı. Böylece Alper Gezeravcı, uzayda 4 gün fazladan durmuş oldu! DHA

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya yolculuğu üçüncü kez ertelendi.Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından yapılan açıklamada, Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 ekibinin uzaydan Dünya'ya dönüş yolculuğunun, inişin gerçekleşeceği Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle ertelendiği belirtildi.Mürettebatın sağlıklarının yerinde olduğu vurgulanan açıklamada, 'Ekipler, bir sonraki uygun kenetlenme fırsatı için hava şartlarını izlemeye devam edecektir' ifadeleri kullanıldı.Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ne zaman ayrılacağı paylaşılmadı.ISS'ten 2 Şubat'ta ayrılması beklenen Ax-3 ekibinin dönüşü, Florida kıyılarındaki olumsuz hava şartları nedeniyle önce 5 Şubat Pazartesi'ye, daha sonra ise 6 Şubat Salı'ya ertelenmişti.Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotu SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49'da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kaldığı 14 gün boyunca programına uygun şekilde 13 deneye imza attı.