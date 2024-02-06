Mezarlıklarda sabahladılar: Depremde hayatını kaybedenler anılıyor

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremin üzerinden 1 yıl geçti.Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremde, 11 il etkilendi ve çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları ise sabaha kadar mezarlıkların başında, sevdiklerini andı.Sevdiklerinin mezarı başına gelenler, sabaha kadar ayrılmadı. Kimisi Kuran okurken kimisi ise sabaha kadar dua etti.Ayrıca, depremde ölenlerin defnedildiği Reyhanlı yolu üzerindeki Deprem Mezarlığı, Türk Bayrakları ile donatıldı.Her mezarlığın başına bir Türk bayrağı dikilirken depremde hayatlarını kaybeden çocukların mezarları başına bırakılan oyuncaklar dikkat çekti.