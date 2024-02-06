Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan'da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Trabzon çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinde yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de batılı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ARTVİN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluTOKAT °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurluTRABZON °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.MALATYA °C, 13°CParçalı bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı bulutlu