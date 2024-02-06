Konteyner kentte mucizeye yolculuk... İkiz kardeşler ilk kez sarıldı

Asrın deprem felaketinde depreme yakalanan Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki ikiz kardeşler Fatma ile Zehra müthiş bir azmin baş kahramanı oldu. Ferhat ve Radiye Bolat çifti depreme, ikiz kızları ve 3 çocuklarıyla birlikte Hatay'daki evlerinde yakalandı. Kâbus dolu gecenin ardından yerleştikleri konteyner kentte Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın kendilerine uzattığı yardım eli ise çocuklara adeta umut oldu. Ellerini ve bacaklarını kullanmakta güçlük çeken hatta kendini ifade dahi edemeyen ikizler Zehra ve Fatma, vakıf sayesinde ilk kez ayakta durarak birbirlerine sarılabildi. Bolat kardeşler artık desteksiz oturabiliyor, sesleri taklit edebiliyor.

Ferhat ve Radiye Bolat çifti Hatay'daki evlerinde depreme yakalandı. Evde çiftle birlikte, çocukları Numan (17), Azra(16), Irmak (12) ve Serebral Palsi tanısı konan 6 yaşındaki ikizleri Fatma ve Zehra da vardı. O anları SABAH'a anlatan anne Radiye Bolat, 'Önce geçeceğini düşündük ancak depremin şiddeti arttıkça ikizlerden birini ben, diğerini de kızım Azra kucağına aldı ve aşağı indik. Dışarı çıkmamızla birlikte duvarlar patladı. Sokaktaki bütün balkonlar çökmüştü. Aracımıza binip uzaklaşmak istedik. Ancak yıkılan binaların molozu yolu kapatmıştı. Eşim ile oğlumuz Numan'ın molozları elle kaldırıp yolu açabildi' dedi.Bolat ailesi çocuklarıyla birlikte konteyner kente yerleşti. Bölgede tarama yapan Türkiye Sipastik Çocuklar Vakfı da ellerini ve bacaklarını kullanmakta zorluk çeken ve yaşamlarını sırt üstü yatarak sürdüren 6 yaşındaki ikizler Fatma ve Zehra'ya ulaştı. Geçen yıl temmuz ayında Hatay'da İSO Yaşam Kent'te açılan ikinci rehabilitasyon birimiyle de ikiz kardeşlerin tedavi süreçleri başladı.Vakıftan destek almaya başlayan kardeşler, gelişimlerine uygun baş kontrolü, denge sağlamaya yönelik tedaviler gördü. Bu 6 aylık süreçte desteksiz oturma yetisini kazanan kendileri küçük ancak azimleri büyük iki kardeş, rehabilitasyon sürecinin yanında okul öncesi eğitimi de alarak dil gelişimlerini ve iletişim yeteneklerini geliştirdi. Hatta ikiz kardeşler, kelime oluşturmaya, hayvan ve taşıt seslerini taklit etme bile başladı.İkizler için dönüm noktası ise geçtiğimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü oldu. Vakıf Akademik Kurulu üyeleri ve hekimler, ikizler için ameliyat kararı aldı. 26 Ocak'ta Gaziantep'te gerçekleşen ameliyat sonrası kızların oturma dengesi gelişti ve kaslarında gevşeme sağlandı. Ve ailenin yıllardır beklediği o an gerçekleşti. İkiz kardeşler, ilk kez ayakta durarak birbirine sarılabildi.