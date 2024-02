Karaaslan'dan 6 şubat depremlerinin yıl dönümü mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Karaaslan mesajında şu ifadelere yer verdi,“6 Şubat’ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli yaşanan iki büyük deprem 11 ilimizi ve 14 milyon insanımızı etkilemiştir. Elli binden fazla canımızı yitirdiğimiz, büyük yıkımın yaşandığı depremlerin acısı hafızalarımızda ve yüreklerimizde ilk günkü gibi tazedir.Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiş, deprem bölgesindeki çalışmalar AFAD başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve gönüllüler tarafından gece gündüz aralıksız sürdürülmüştür. Asrın Felaketi olarak nitelenen bu depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için tüm milletimiz yardım faaliyetlerine katılmış, afet sonrası oluşan ihtiyaçların en kısa sürede giderilmesi, yaraların bir an önce sarılması için seferberlik ruhuyla çalışmalar yapılmıştır. Amasya’dan Ardahan’a, Samsun’dan Muğla’ya tüm Türkiye ‘bir canı daha nasıl kurtarabilirim, bir hayata daha nasıl dokunabilirim’ diye mücadele vermiş, Asrın Birlikteliğini sergilemiştir. Ülke olarak bu süreçte zorlu bir imtihan vermiş olsak da devlet-millet dayanışmasıyla en zor günler geride kalmıştır.Deprem ülkemizin bir gerçeğidir, bu gerçeği göz ardı etmeden şehirlerimizin planlanması, kentsel dönüşümle yapı stoğunun yenilenmesi en önemli önceliğimizdir. Bu acıların bir daha asla yaşanmaması için bir yandan sahada mevcut yapılarla ilgili çalışmaları yürütürken bir yandan da hukuki düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. 2012’de ‘bedeli ne olursa olsun’ diyerek Sn. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm hamlesiyle ülkemizin dört bir yanında 2,2 milyon bağımsız bölümün dönüşümü sağlanmıştır.Deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetten etkilenen vatandaşlarımızı bir an önce sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak için sahada çalışmalar aralıksız sürmektedir. Deprem bölgesi genelinde bu ay 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecektir. 2 ay içinde deprem bölgesinde 75 bin konutun tesliminin tamamlanması, yılsonuna kadar 200 bin evin teslimi planlanmaktadır. Şehirlerimizin yeniden inşası ve ihyası için gece gündüz demeden, var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Deprem başta olmak üzere her türlü afete ve riske karşı dirençli şehirler hedefiyle ülkemizi geleceğe hazırlıyoruz.6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlarımızı bir kez daha rahmetle anarken acılı ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Halen tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Allah ülkemize ve milletimize bir daha benzer acılar yaşatmasın.”