İşte teröristlerin sesi Cumhuriyet! Saldırganların sesini böyle duyurmuşlardı...

İstanbul Çağlayan'da İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek olmak üzere iki saldırgan, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin ise 2018 - 2019 yıllarında saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin adeta sesi olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Çağlayan'da sabah saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına yapılan silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek olmak üzere iki terörist, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganlardan ikisinin öldürüldüğünü ve 3'ü polis memuru olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirtti.Öte yandan, Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri olan Pınar Birkoç'un, bir yıl arayla hapishaneden yazdığı iki mektubun Cumhuriyet Gazetesi tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Gazete, Birkoç'un hapishaneden yazdığı mektupları haberleştirerek "19 yaşındaki Pınar Birkoç'tan mektup: 2 yıl ziyaret yasağım hazır beni bekliyor" başlığıyla yayınladı.