İstanbul için güzel haber! Barajlardaki son durum...

6 Şubat 2024 günü, önceki günlerde etkili olan yağışların ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 72,77 ölçüldü. İşte 6 Şubat 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti. Geçtiğimiz sene kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 43,48 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 91,62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 6 Şubat 2024 Pazar günü yüzde 72,77 olarak ölçüldü.6 Şubat Salı günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 72,77 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 6 Şubat'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %88,17Darlık Barajı: %88,1Elmalı Barajı: %91,62Terkos Barajı: %64,2Alibey Barajı: %76,99Büyükçekmece Barajı: %69,41Sazlıdere Barajı: %50,77Istrancalar Barajı: %78,29Kazandere Barajı: %62,87Pabuçdere Barajı: %43,48