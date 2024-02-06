İslam Memiş'ten önemli uyarı! Gram altın için son şans

Finans analisti İslam Memiş, Merkez Bankası'nda yaşanan görev değişlikliğinin olası etkilerini değerlendirdi. Memiş, gram altında son bir şans uyarısı yaparken bunun için gün dahi verdi.Memiş, 'Hafta sonu önemli bir gelişme yaşandı. Merkez Bankası'na yeni başkan atandı. Piyasalarda neler yaşanabilir? Cuma akşamı Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası başkanlığı görevinden istifasını açıkladı, yatırımcılar da korktu. Özellikle Hafize Hanım'ın istifasından 4 saat önce bir mesaj paylaştım. Görev değişiklikleri olabilir bu küsmeye neden olmamalı mesajım vardı. İstifa haberini işaret etmiş oldum. Cuma akşamı da borsaya dikkat edin dedim. Alenen isim vererek haberi açıklama şık olmazdı. Yerine Fatih Karahan atandı. Fatih Bey de 1982 doğumlu. Fatih Bey, Boğaziçi mezunu. Yüksek lisansını ABD'de tamamladı. New York Merkez Bankası'nda göreve başladı. Bu haber akışıyla piyasalara acayip bir yansıması olacağını bekleyenler, sakin olun hiçbir yansıması olmayacak. Çünkü Hafize Erkan bireysel olarak istifa etti, görevden alınmadı. Piyasalarda herhangi bir aksilik olmayacak. Artı, Hazine ve Maliye Bakanı, maliye politikamızdan değişiklik olmayacak mesajlarını yolladı. Yeni Başkan da yolumuza aynen devam edeceğiz mesajı yolladı' dedi.'Borsa İstanbul'da kar satışlarına hazırlıklı olun, 8200'e kadar gerilemesi lazım, sonra 9000'i hedef alan yükseliş göreceğiz demiştim. Martın sonuna kadar beklediğim 9000 cepte ama kısa vadede 8250'ye kadar da kar satışları göreceğiz. Ondan sonra, 9000'i kırmak isteyen bir borsa karşımızda olacak. Yabancı yatırımcılara odaklandığımızda, onların da şubatın ortasından itibaren giriş yapacağını, bu yıl için borsayı 15 bin puana kadar yükselteceğini ifade ettim. 2024 yılında borsa tarafında 10 bin puan üzerini göreceğiz. Bu seviyeler bütün hisse senetlerini çok kazandıracağı anlamına gelmiyor.'Dolar kuru değerlendirmelerinde bulunan Memiş, 'Dolar kuru 30.48. Bu tarafta dolar endeksini takip edeceğiz. 104.20'ye kadar çıkabilir endeks, bu düşüncem geçerli. Dolar bütün dünyada güçlü duruşunu korumaya devam edecek. Peki, euro, altın, gümüş nasıl etkilenecek? Kısa vadede olumsuz etkilenecek. Ons altın, ons gümüşte çarşambaya kadar geri çekilme, sonra yukarı yönlü hareketler bekliyorum. Mesela ons altında 2019 dolar çalışır, yukarıda 2058 var. Bu aralığı takip edebilirsiniz. 2018 aşağı yönlü kırılırsa 2008 dolar var, orası çalışabilir ama bunlar son düşüşler. İlk etapta 2150 ve 2300 doları bekliyoruz' diye konuştu.Gram altın yatırımcısına önlerinde bir şans daha olduğu uyarısını yapan İslam Memiş, şunları söyledi: 'Gram altında cumartesi 2072 kapanışı vardı. Kısa vadede 2050-2070 bant aralığı geçerliliğini koruyor. Şimdi bir sonraki atakta gram altındaki hedefimiz 2090 lira. O yüzden bu hafta eline TL geçmiş, elinde TL bulunduran veya geçen hafta alımı geciktirmiş olan için bu hafta çarşambaya kadar fırsat var. Alın sakince bekleyin.Ons gümüşte 22.50 - 23 doları takip edeceğim. Gram gümüşte 22-23 lira bant aralığı ise geçerliliğini koruyor.'