  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 46 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek
Ekleme: 6.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 6.02.2024 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:

41 bini deprem konutları 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bugün 9 bin konutun kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim etmek için Kahramanmaraş'tayız. Konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize veremeye, onlara sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.

Allah ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda