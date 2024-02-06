İçişleri Bakanı Yerlikaya Kahramanmaraş'ta duyurdu! 46 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin birinci yıl dönümünde Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.Bakan Yerlikaya'nın konuşmasından satır başları:41 bini deprem konutları 5 bini kalıcı köy evleri olmak üzere 46 bin konutu hak sahiplerine teslim ediyoruz. Bugün 9 bin konutun kuralarını çekerek hak sahiplerine teslim etmek için Kahramanmaraş'tayız. Konutları bitirip hak sahipleri kardeşlerimize veremeye, onlara sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz.Allah ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi tüm afetlerden korusun. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum.