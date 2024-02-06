  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hatay'da asrın felaketinin yıl dönümünde anma: Depremzedeler Özgür Özel'i protesto etti

Hatay'da deprem felaketini anma etkinliğine katılan mevcut Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.

Hatay'da asrın felaketinin yıl dönümünde anma: Depremzedeler Özgür Özel'i protesto etti
Ekleme: 6.02.2024 - 10:53 Güncelleme: 6.02.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da asrın felaketinin yıl dönümünde anma: Depremzedeler Özgür Özel'i protesto etti
Tarihler geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye kara bir sabaha uyandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler, 11 ilimizi birden etkileyerek 50 binden fazla can aldı.

Depremden en çok etkilenen şehirlerimizin başında ise Hatay geldi.
Hataylı depremzedelerin sessiz yürüyüşü...

Asrın felaketinin en büyük yıkımı yaptığı Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etti, binlerce konut zarar gördü.

Depremin yıl dönümünde Antakya ilçesinde bir araya gelen binlerce vatandaş, Sessiz Yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından Köprübaşı mevkiinde toplanılmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Önce Lüftü Savaş protesto edildi

Daha sonra ise Hataylıların protestoları anmaya damga vurdu.

Önce alanda CHP'nin yeniden belediye başkanı olarak aday gösterdiği için tepki çeken Lütfü Savaş protesto edildi.
Özgür Özel'e de tepki gösterildi

Hataylı depremzedeler, bu kez de depremler yaşandığı sırada koltukta olan Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösteren CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i protesto etti.

Alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel'i yuhalayan ve ıslık çalarak protesto eden yurttaşlar, 'Lütfü istifa' sloganları attı.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda