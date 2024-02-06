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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı bir haftada 24 bin yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile 1 haftada 23 bin 661 yolcu taşındığını açıkladı.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı bir haftada 24 bin yolcu kullandı
Ekleme: 6.02.2024 - 09:42 Güncelleme: 6.02.2024 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı bir haftada 24 bin yolcu kullandı
Türkiye'ye 2024'ün ilk ayında büyük bir eser daha kazandırıldı.

Açılışı 29 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane metrosu yolcu taşımaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 1 haftalık yolcu taşıma bilgilerini paylaştı.

1 haftada 24 bin yolcu kullandı

Yolcu sayısındaki artışa dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

Açılışı Cumhurbaşkanı'mız tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin en derin metro istasyonu Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı ile açıldığı ilk gün 1302 yolcuya, bir haftada ise toplam 23 bin 661 yolcuya hizmet verdik.

Yeni hattın açılmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'ndaki yolcu sayısını yüzde 23 artırdık. İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserlerle Türkiye hızlanıyor.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nı bir haftada 24 bin yolcu kullandı
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