Emeklilere ek zam farkları bugün ödenecek

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek maaş zammı farkı ödemesine başlanıyor. Yaklaşık 13 buçuk milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine ödeme yapılacak. Ödemeler bugün ve yarın, hak sahiplerinin aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak.