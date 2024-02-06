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DHKP/C’li teröristlere CHP VE HDP sahip çıkmış! Cezaevinden kurtarmak için yarışa girmişler

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda etkisiz hale getirilen Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaparak cezaevinde sözde mağdur olduğunu söylediği ortaya çıktı. Öte yandan etkisiz hale getirilen diğer terörist Pınar Birkoç’un cezaevinde kovid olduğunu söyleyen Gergerlioğlu ‘genç öğrenci’ diyerek savunduğu görüntüleri ortaya çıktı. Teröristlere yakınlığıyla bilinen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırı yaparken etkisiz hale getirilen Emrah Yayla’nın 'işkenceye maruz kaldığı'nı iddia ettiği mektubunu TBMM gündemine taşıdı.

DHKP/C’li teröristlere CHP VE HDP sahip çıkmış! Cezaevinden kurtarmak için yarışa girmişler
Ekleme: 6.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 6.02.2024 - 17:12 / Editör: Ozge Selin
DHKP/C’li teröristlere CHP VE HDP sahip çıkmış! Cezaevinden kurtarmak için yarışa girmişler
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı. Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Teröristlerin Emrah Yayla ve Pınar Birkoç olduğu öğrenildi.

TERÖRİSTE SAHİP ÇIKMIŞ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 2019'da cezaevinde bulunan terörist Emrah Yayla hakkında destek paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.
Gergerlioğlu, Yayla'nın annesi Zeynep Yayla'nın ifadelerini paylaşan Gergerlioğlu, 'Cezaevlerine gel de zindan deme, bunlar insani mi @adalet_bakanlik ? Mahpuslar robot mu..!? 'Bolu F tipindeki Oglum Emrah Yayla'nin hapishanedeki kitap hakkı sınıflandırılmıştır.
Bandrollü kitaplar verilmiyor. Haftalık sohbet hakkı da kullandırılmıyor.Zeynep Yayla'' ifadelerini kullandı.

DHKP/C’li teröristlere CHP VE HDP sahip çıkmış! Cezaevinden kurtarmak için yarışa girmişler

TERÖRİSTİ 'GENÇ ÖĞRENCİ' DİYEREK SAVUNMUŞ

Gergerlioğlu'nun bir diğer skandalı ise Pınar Birkoç hakkında oldu. Gergerlioğlu Meclis'te de de basın açıklaması yaparak teröristlere sahip çıktı.

İETT otobüsüne saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 2016'da tutuklanan Birkoç'un cezaevinde kovid olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, 'Pınar Birkoç Düzce hapishanesinde 20 yaşında bir genç öğrenci.

Önlemler alınmadığından şikayetçiydi, ikinci kez kovid olmuş. Onbinlerce mahpusu boş gerekçelerle tutuklu yargılayanlar daha kaç kez sağlıksız koşullarda karantinada beklesin?' dedi.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU TERÖRİSTE SAHİP ÇIKTI

Teröristlere yakınlığıyla bilinen ve terörist cenazelerine katılmaktan geri kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne saldırı yaparken etkisiz hale getirilen Emrah Yayla'nın 'işkenceye maruz kaldığı' yönündeki mektubunu TBMM gündemine taşıdı.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden DHKP-C'li 43 yaşındaki Emrah Yayla'nın Adana'da hakim, savcı, polis ve askerlere yönelik eylem hazırlığındayken 11 kilo patlayıcı madde ile yakalanan 3 teröristten biri olduğu ortaya çıktı.

Çağlayan adliyesine de plastik kelepçe ve bomba düzeneği ile girmeye çalıştığı öne sürülen E.Y.'nin 2008 yılında Adana'da yargılandığı 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası aldığı belirlendi.
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