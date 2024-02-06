Depremzede vatandaş 'Devlet yoktu' diyenlere böyle seslendi: Devlet akrabalarımdan önce yetişti...

Gaziantep Nurdağı'nda yaşayan depremzede Mulla Dilek, deprem gününü anlattı. Dilek, 1 yıldır devletin tüm ihtiyaçları giderdiğini vurguladı, "Kimileri asker yoktu, polis yoktu diyorlar. O sabah, akrabalarımdan önce askeriyle, polisiyle devlet yetişti. Bizi o günlerden aldılar, bugüne kadar noksansız getirdiler." dedi. Dilek, ülkenin 4'te1'inin depremde hasar gördüğünü belirterek, "Bizim halkımız istiyor ki, devlet bize bir çuval para versin, biz evimizi yapalım. Devlet hangi birine yetiştirecek? Allah razı olsun. Evlerimizi yapıyor, dayayıp döşeyip yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı gören noktalardan biriydi. Depremin birinci yıl dönümünde bir kez daha Nurdağı'na gittik. İlçede konteyner kentte yaşam sürerken, kalıcı konutlar da hızla yükseliyor. Birçok dükkan da hızla hayata geçirilerek ilçede iş hayatına hız kazandırıldığı net bir şekilde görülüyor. Konteynerine misafir olduğumuz 75 yaşındaki Mulla Dilek ile depremde yaşadıklarını konuştuk. Dilek, ömründe böyle bir deprem görmediğini söylerken, devletin ilk sabah askeri ile jandarması ile akrabalarından önce kendisinin yanında olduğunu söyledi.Gaziantep'in Nurdağı ilçesi 6 Şubat depremlerinden en büyük hasarı alan noktalar arasında yer alıyor. İlçedeki yapı stokunun yüzde 80'ni yıkılmış ya da ağır hasar almış durumda. İlçedeki insanlar, konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürürken, köylerdeki evler hızla teslim edildi. Şimdi gözler, kentin her noktasından görülen kalıcı konutların tamamlanmasında...75 yaşındaki Mulla Dilek'in konteynerine misafir olduk. Eski bir tır şoförü olan Dilek, doğma büyüme Nurdağı'lı... Dilek, ilçesine aşık depremzedelerden biri... Deprem gecesini, 'Malatya, Adıyaman, Hatay havada çarpışıp yere düşmüş gibiydi. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim, kıyamet kopuyor zannettim.' sözleri ile anlatıyor.Dilek, devletin kendi yanlarında olmasından oldukça memnun. Eski dönemlerdeki Türkiye'yi gördüğünü belirtiyor, yeni Türkiye'nin gücüne dikkat çekiyor. Dilek, 'Kimileri asker yoktu, polis yoktu diyorlar. O sabah, akrabalarımdan önce askeriyle, polisiyle devlet yetişti. Bizi o günlerden aldılar, bugüne kadar noksansız getirdiler.' ifadelerini kullanıyor.Dilek, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini düşünüyor, 'Bizim halkımız istiyor ki, devlet bize bir çuval para versin, biz evimizi yapalım. Devlet hangi birine yetiştirecek? Ülkenin 4'te 1'i gitmiş. Allah razı olsun. Evlerimizi yapıyor, dayayıp döşeyip yerleştiriyor.' şeklinde değerlendirme yapıyor.