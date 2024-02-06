  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin 1. yılında hayatını kaybedenler için sabah namazı sonrası dua edildi, Kuran okundu.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi
Ekleme: 6.02.2024 - 08:57 Güncelleme: 6.02.2024 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli bir deprem meydana geldi.

11 ili etkileyen depremin 1. yılı geride kalırken, yaraları sarmak için ise çabalar sürüyor.

Bölgeyi yeniden ayağa kaldıran devlet, depremzedeler için birbirinden güvenli evlerin inşasını tamamladı. Geçen zaman içerisinde yaralar azalmazken, bugün de hayatını kaybedenler anılıyor...

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin birinci yılı nedeniyle Zekeriya Tanrıverdi Camisi'nde anma ve dua programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da katıldığı programda, yaşamını yitirenler için sabah namazı öncesinde dua edildi, Kur'an okundu. Namazın ardından, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay, esnaf ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca çorba, helva ve çörek ikramında bulunuldu. Türkiye'nin dördüncü büyük camisi Abdulhamithan Camisi'nde de depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, Kur'an okundu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da felaketin yıl dönümü nedeniyle, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'ne sabah namazı için gelen çok sayıda kişi saf tuttu.

Namazdan sonra depremde yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Şanlıurfa Valiliği tarafından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.

Osmaniye

Osmaniye'de, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua programı gerçekleştirildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlara çorba ikram edildi.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi

Ankara

Ankara'da Hacı Bayram Veli Camisi'nde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bugün tüm camilerde kılınacak sabah namazında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle hayatını kaybedenler için dua edileceğini bildirmişti.

Bu kapsamda Hacı Bayram Veli Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından depremlerde hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu, dua edildi.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi

Elazığ ve Şırnak'ta mevlit okutuldu

Elazığ ve Şırnak'ta geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamının yitirenler için mevlit okutuldu.

Elazığ'da, İmam-ı Azam Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi, mevlit okundu.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi

Mevlide katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Şırnak'ta Yeni Mahalle Geylani Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için dua edildi.

Nevşehir

Nevşehir'deki tarihi Kurşunlu Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve salavatı şerif okundu.

İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Programın ardından AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca ikramda bulunuldu.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi

Kırşehir

Kırşehir Müftülüğü tarafından düzenlenen programda 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunup dua edildi. Hoca Ahmet Yesevi Camisi'ndeki sabah namazı buluşmasına çok sayıda vatandaş katıldı. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, 11 ilin etkilendiğini depremlerde yaşamını kaybedenler için dua etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.

Niğde

Niğde'de Kendirli Camisi'nde sabah namazında düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu.

Cami çıkışında İl Müftülüğünce cemaate çorba ikram edildi.

Programa, Niğde Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Taciroğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Nur Camisi'ndeki programda, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar sabah namazı öncesi vaaz verdi. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve dua edildi. Cami çıkışında programa katılanlara çorba ikram edildi.

Programa, Vali Mehmet Makas, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Depremde hayatını kaybedenler anılıyor: Camilerde dua edildi
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda