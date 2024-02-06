Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Mesut Hançer, 6 Şubat depremine çalıştığı fırında yakalandı. Deprem sonrası ise soluğu Ebrar Siteleri'nde aldı. Ancak korkunç manzarayı görünce yıkıldı. Birbirine girmiş binaların enkazında, kızı Irmak Leyla Hançer'in cansız bedeniyle karşılaştı.Baba Hançer, bir geceliğine babaannesinde kalmaya giden ve depreme yatağında yakalanan kızı Irmak Leyla'nın elini biran olsun bırakmadı. O anlarda çekilen kareler ise hafızalara kazındı.Depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Ankara'da yeni bir hayata başlayan Hançer, felaketin 1. yılında Hatay'a gitti. Kızı Irmak Leyla'nın kabrini ziyaret etti.Evladının mezarının başına çiçek bırakan Hançer, 'Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış.Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini' dedi.Sık sık Kahramanmaraş'a gelip kızının mezarını ziyaret ettiğini belirten acılı baba, 'Babaannesinde kalıyordu işte, gezmeye gittiydi oraya. 2 saatliğine gittiydi, işte gelmedi. Her şeyi yarım kaldı.Her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Fırından çıktık geldik bir ümitle ama ümitlerimizin hepsi yarım kaldı. Geldiğimizde hep enkaz yığınıyla karşılaştık.Belden aşağısı enkazın altındaydı. Ellerinden öptüm, yanaklarından öptüm. İşte ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık.Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında ateş yanıyor daha da sönmedi, daha da sönmedi yani' diye konuştu.