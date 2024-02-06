  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Kahramanmaraş, 6 Şubat 2023'te iki büyük deprem ile sallandı. 16 yaşındaki Irmak Leyla Hançer, Ebrar Siteleri'nin enkazında kaldı. Acılı baba ise enkaz altında can veren kızının elini biran olsun bırakmadı. O görüntü yürekleri parçaladı. Deprem felaketinin birinci yılında evladının mezarına giden baba Mesut Hançer, yaşadığı tarifsiz acıyı anlattı. Sözleri Türkiye'yi ağlattı… DHA

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Ekleme: 6.02.2024 - 13:41 Güncelleme: 6.02.2024 - 13:46 / Editör: Ozge Selin
Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!
Mesut Hançer, 6 Şubat depremine çalıştığı fırında yakalandı. Deprem sonrası ise soluğu Ebrar Siteleri'nde aldı. Ancak korkunç manzarayı görünce yıkıldı. Birbirine girmiş binaların enkazında, kızı Irmak Leyla Hançer'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Baba Hançer, bir geceliğine babaannesinde kalmaya giden ve depreme yatağında yakalanan kızı Irmak Leyla'nın elini biran olsun bırakmadı. O anlarda çekilen kareler ise hafızalara kazındı.

Depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla birlikte Ankara'da yeni bir hayata başlayan Hançer, felaketin 1. yılında Hatay'a gitti. Kızı Irmak Leyla'nın kabrini ziyaret etti.
Evladının mezarının başına çiçek bırakan Hançer, 'Gidişi oldu gelişi olmadı bir daha. Biz de kendiyle beraber öldük işte. Biz de kendiyle beraber öldük yani. Hepsinin acısı farklı ama evladınki başkaymış.

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!

Öbürlerini bastırıyormuş yani anne, baba, abi kardeş acısını daha kötü bastırıyormuş. Hiçbir zaman da çıkmadı, çıkmıyor da, hiçbir zaman da çıkmıyor acısı. 2-3 saat çocuğumun elini tutarak bekledim yani o şekilde. Ama bir daha da bırakamadık ki elini' dedi.

Sık sık Kahramanmaraş'a gelip kızının mezarını ziyaret ettiğini belirten acılı baba, 'Babaannesinde kalıyordu işte, gezmeye gittiydi oraya. 2 saatliğine gittiydi, işte gelmedi. Her şeyi yarım kaldı.

Deprem enkazında kızının elini bırakmayan baba konuştu: Sözleri Türkiye’yi ağlattı!



Her şeyimiz bitti yani, her şeyimiz kayboldu, yok oldu. Fırından çıktık geldik bir ümitle ama ümitlerimizin hepsi yarım kaldı. Geldiğimizde hep enkaz yığınıyla karşılaştık.
Belden aşağısı enkazın altındaydı. Ellerinden öptüm, yanaklarından öptüm. İşte ellerine sarıldım, ellerini öptüm ama hiçbir çare bulamadık.

Anında gitmiş anında. Çok kötüymüş evlat acısı. Yani yüreğimizin başında ateş yanıyor daha da sönmedi, daha da sönmedi yani' diye konuştu.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda