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CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. 11 ili yıkan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yıktı. Afetin yıl dönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine aktı. Yaptıkları sessiz yürüyüşle yitirdikleri canları andı. Gözyaşlarının dinmediği anma töreninde gergin anlar da yaşandı. CHP'nin yeniden aday gösterdiği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bölgeye gidişi, gerilimi artırdı. Vatandaşlar Savaş'a tepki gösterirken istifa çağrısı yaptı…

Ekleme: 6.02.2024 - 09:05 Güncelleme: 6.02.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!
Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye tarifi mümkün olmayan bir afete tanıklık etti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ili yerle bir etti. 53 binden fazla vatandaşımızı yitirdiğimiz o asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Türkiye el ele verip yaraları sararken, 6 Şubat'ın yıldönümünde binlerce vatandaş deprem bölgesine akın etti. Sessiz yürüyüşle yitirdikleri canlarını andı, hepsine dua etti.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

KARANFİLLER BIRAKILDI

Depremin en fazla yıkıma sebep olduğu illerden Hatay'da da saatler depremin meydana geldiği 04:17'de insanlar karanfillerle saygı duruşunda bulunurken gözyaşları bir an olsun dinmedi.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

Anma törenine CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın katılması ise tansiyonu yükseltti.

CHP'nin yeniden aday gösterilmesinden dolayı tepkilerin odağında olan Lütfü Savaş, depremzedeler tarafından protesto edildi. İstifa ve yuhlama sesleri yükseldi.

CHP yeniden aday göstermişti! Hatay’da depremin yıldönümünde Lütfü Savaş’a büyük tepki: İstifa!

10 yıldır Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve 6 Şubat depremleri olduğunda da koltukta olan Lütfü Savaş, bölgeden güçlükle uzaklaştırılabildi.


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