Altın fiyatlarında son durum ne?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD'den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Cuma günü ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verisi önemle takip edildi.Ocak ayında tarım dışı istihdam 353 bin artış gösterdi. Analistlerin beklentisi istihdamda 185 bin artış olacağı yönündeydi. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde artış göstermesinin ardından altın fiyatlarında düşüş görüldü.Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı seçmeye çalıştıklarını belirterek, dikkatli hareket edeceklerini ifade etti. Fed'in faiz indiriminde temkinli olacağının açıklanmasının ardından altın fiyatları pazartesi günü düşüş gösterdi.Dün 2014 dolara kadar gerileyen ons altın günü 2025 dolardan kapattı. Geçtiğimiz gün 1972 liraya kadar düşüş gösteren gram altın 1986 liradan kapattı.Haftanın ikinci işlem gününe 2025 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2029 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2023 dolar, en yüksek ise 2029 dolar seviyeleri görüldü.Güne 1989 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1994 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1979 lira, en yüksek ise 2008 lira seviyeleri test edildi.