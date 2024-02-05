Taksiciye küfürler yağdıran kadın CHP/dem yanlısıymış!

Türkiye hala İzmir'de öldürülen taksiciyi konuşurken ikinci bir taksiciye saldırı vakasıyla gündeme gelen saldırgan M.N.Ç. isimli kadın yolcunun sosyal medya hesaplarına ulaşıldı.Taksiciye küfür ve hakaretlerde bulunan M.N.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen tweetleri dikkat çekti. Ayrıca HDP ve DEM yanlısı tweetleri beğendiği görüldü.M.N.Ç'nin sosyal medya paylaşımlarında Demirtaş, Erkan Baş gibi isimleri desteklemesi hem muhalefetin hem de muhalif seçmenin profilini adeta gözler önüne serdi.Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Gaziemir ilçesinde üşümesin diye aracına aldığı yolcu tarafından 3 el ateş edilerek katledilen Oğuz Erge tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu olaydan sonra ikinci bir taksiciye saldırı vakası gündeme gelmişti.Aydın'ın Efeler ilçesinde M.N.Ç. isimli kadın müşteri gece saatlerinde bindiği takside, önce taksiciye küfür edip ardından hakaretler yağdırmıştı. Bu yaşananların araç içindeki kamerayla kayıt altına alındığını söyleyen taksiciye, akılalmaz bir şekilde hakaretlerine devam eden M.N.Ç. “senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar” demişti.Taksiciye yaptığı saldırı ile gündeme gelen ve katil zanlısı Delil Aysal'ı savunurcasına konuşan M.N.Ç., taksici tarafından provoke edildiğini ve videonun kesildiğini iddia etti.Bu yaşananların ardından saldırgan M.N.Ç.'nin sosyal medya hesaplarında Kemal Kılıçdaroğlu için oy istemesi ve HDP/DEM yanlısı tweetleri ve beğenileri gündeme oturdu.