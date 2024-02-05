Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist öldürüldü

erörle mücadele sınır ötesinde devam ediyor...Bölgede Türkiye'ye gelebilecek tehlikeleri sınırın ötesinde bertaraf etmek için bulunan birliklerimiz ABD'nin eğitip donattığı taröristlerin sık sık taciz atışları ve sızma girişimlerine maruz kalıyor.Yine bu girişimlerden birini deneyen PKK'lı hainler adeta duvara çarptı.Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde sızma girişimindeki 11 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 PKK/YPG'li teröristi başarılı şekilde etkisiz hâle getirdi.