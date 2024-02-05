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Soyadında yeni dönem, boşanma, miras, haklar ne olacak?

Kadınların kendi soyadlarını kullanmasının önünü açan karar Anayasa Mahkemesi'nde yürürlüğe girdi. Kararı kadın erkek eşitliğinde olumlu bir adım olarak değerlendiren hukukçular, soyadlar farklı olsa bile boşanma durumunda kadınlar haklarının kaybolmayacağını söylüyor.

Ekleme: 5.02.2024 - 09:02 Güncelleme: 5.02.2024 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Soyadında yeni dönem, boşanma, miras, haklar ne olacak?
Anayasa Mahkemesi (AYM), kadınların kendi soyadlarını kullanmasının önünü açan kararı yürürlüğe girdi. AYM, Medeni Kanun'un “evlenen kadının kocasının soyadını taşımasını” zorunlu kılan 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlesini iptal etti. Kararın ardından kadınlar evlenirken nikah memuruna, evliyse de nüfus müdürlüklerine talepte bulunarak kendi soyadını kullanabilecek. Kararın ardından özellikle boşanma durumlarında mal paylaşımının nasıl olacağı konusu gündeme geldi.

BOŞANMA DURUMUNDA
Avukat Kevser Yıldırım, kadının evlenmiş ya da boşanmış olmasının kızlık soyadını kullanmaya engel teşkil etmeyeceğini belirtiyor. Hatta kadınların boşanmış olsalar da eşlerine ait soyadlarını kullanmaya devam edebileceklerine dikkat çeken Yıldırım, 'Çünkü kadının uzun süre eşinin soyadını kullanmış olması, kadının eşinin soyadı ile hayatına devam etmesini kolaylaştırabilir, zira kadın bu soy isim ile tanınmaktadır' diyor.

EVLİLİKTE EDİNİLMİŞ MALLAR
Yıldırım, kadınların haklarının değişmeyeceğine de vurgu yaparken, 'Kadının kızlık soyadını kullanması, eşinin mirasına hak kazanmasını engellemeyeceği gibi, evlilik yolu ile edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olan eşler açısından, kadının eşinin mallarına ait haklarını da ortadan kaldırmayacaktır' ifadelerini kullandı.

SOYADINI BELİRLEME İMKANI
Kadının, eşinin soyadını kullanmasının hukuki amacını anlatan Yıldırım, nüfus kayıtlarındaki karışıklığın önlenmesi ve soy bağının sağlıklı bir şekilde tespit edilmesinde kamu yararı bulunduğu şeklinde açıkladı:

'Nitekim yine kararda; kadının evlendikten sonra kocasının soyadını almasının ailenin ortak bir soyadına sahip olmasını mümkün kılan tek seçenek olamayacağı, eşlere içlerinden birinin soyadını veya bunun dışında bir adı, ortak soyadı olarak belirleme imkânının tanınması ya da ortak soyadının eşlerin evlenmeden önceki soyadlarının birleşimden oluşturabilme imkanının tanınmasından bahsedilmiştir. Bu sebeple kararın adil, eşitlik ilkesine uygun, tarafların ortak iradelerini ortaya koyarak bir soyadı belirleme imkanı tanımış olduğunu söylemek isterim.'

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ
Avukat Sinan Keskin ise düzenleme ile kadınların kendi kimlikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarının sağlandığını ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasında olumlu bir değişiklik olduğunu anlatıyor.

'Boşanma durumunda ise kadın, kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir' diyen Keskin, 'Bunun için kadının bu konuda haklı sebebi olmalı ve bu durum kocasının haklarını ihlal etmemelidir. Bununla birlikte boşandıktan sonra kadın sadece kendi soyadını da kullanabilir. Miras durumunda ise söz konusu soyadı değişikliğinin etkilediği ya da değiştirdiği bir durum bulunmamaktadır' ifadelerini kullanıyor.
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