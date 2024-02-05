Şırnak’ta terör operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
Şırnak'ta polis ekiplerinin son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 29 Ocak-4 Şubat tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.