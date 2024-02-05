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Şanlıurfa'da köy evleri hazır! Vatandaşlar gün sayıyor

Şanlıurfa'da yapımı tamamlanan köy evleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Şubat’ta kura ile sahiplerine teslim edilecek.

Ekleme: 5.02.2024 - 17:06 Güncelleme: 5.02.2024 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Şanlıurfa'da köy evleri hazır! Vatandaşlar gün sayıyor
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası depremzedeler için hazırlanan evler, teslim edilecek.

Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı yerlerden olan Şanlıurfa'da da konutlar, hızla yükseliyor. Depremin ardından 23 kırsal mahallede yapımına başlanan 710 köy evinin inşası sürüyor.

Bu evlerden 542 tek katlı modern köy evi ile 176 ahırın yapımında son aşamaya gelindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Şubat'ta bölgeye gelecek

Köy evlerinden Haliliye ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'ndeki 22 konut ise yapımı tamamlandı. Tamamlanan konutlar, Şanlıurfa'ya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Şubat'ta kura ile sahiplerine teslim edilecek.

Şanlıurfa'da köy evleri hazır! Vatandaşlar gün sayıyor

22 konut bitme aşamasına geldi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gürpınar'daki konutları yerinde inceledi. Şıldak, konutların son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün Haliliye ilçemize bağlı Gürpınar Mahallemizdeyiz. Burada da deprem etkili olmuştu. Vatandaşlarımızın yıkılan ve hasarlı olan evleri vardı. Burada yapılan 22 konutumuz var. İnşallah bitme aşamasına geldi, tamamlandı. Sadece çevresinde bir takım eksiklikler var. Onların da talimatını verdik, inşallah tamamlanacak.

Vatandaşlarımızın rahatça oturabilecekleri meskenler oluşturulmuş oldu. 7 Şubat'ta Cumhurbaşkanımızın öngörülen teşrifleriyle ilimizde yapımı tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimleri gerçekleştirilecek. Bunun mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

'1 yıl içerisinde bitireceğiz dediler, bitirdiler'

Hak sahiplerinden muhtar Ömer Karalı, “Hak sahiplerinden birisiyim. Devletimize Allah zeval vermesin. '1 yıl içerisinde bitireceğiz' dediler, bitirdiler. Cumhurbaşkanımıza, valimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Hak sahiplerinden Mahmut Gül, “Allah devletimizden razı olsun. Bize ev yaptılar. Allah emeği olanlardan razı olsun. Hepimize geçmiş olsun. Çok güzel olmuş, bundan iyisi olmaz” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da köy evleri hazır! Vatandaşlar gün sayıyor
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