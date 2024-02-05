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Saldırıya uğradığı iddia edildi! İzmir'de öldürülen taksi şoförünün avukatlarından açıklama geldi

Aracına aldığı kişi tarafından silahla öldürülen taksi şoförünün ailesinin avukatları, sosyal medyada yayılan asılsız haberlere ilişkin, "Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir" dedi.

Ekleme: 5.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 5.02.2024 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Saldırıya uğradığı iddia edildi! İzmir'de öldürülen taksi şoförünün avukatlarından açıklama geldiİzmir'de yaşanan taksici cinayeti gündemdeki yerini koruyor.

2 çocuk babası Oğuz Erge'nin katiliyle ilgili sosyal medyada iddialar ortaya atıldı.

Erge'nin ailesinin avukatları tarafından yapılan ortak açıklamada, fail hakkında adli sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma sürecinin titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

'Haberler gerçekliği yansıtmıyor'

Öte yandan birtakım sosyal medya hesaplarında, failin cezaevinde saldırıya uğradığı ve ağır yaralı olduğu şeklinde haberlere ilişkin de şöyle denildi:

'Bu paylaşım ve haberler gerçekliği yansıtmıyor. Müvekkillerimiz bu gibi haberlere maruz bırakıldıkça acılar katlanmaktadır. Müvekkillerimizin tek beklentisi, failin hak ettiği en ağır cezayı almasından başka bir şey değildir.

'Hakaret içerikli paylaşımlara işlem yapılacak'

Resmi makamlarca ve tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz. Ayrıca bazı sosyal medya hesaplarında Oğuz Erge ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin adli sürecin başlaması için gerekli işlemler yapılacaktır.'

Ne olmuştu?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.

Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.
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