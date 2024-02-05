Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

İsrail 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, bölgeye ölümü de beraberinde getirdi. İsrail'in Gazze katliamında en büyük destekçisi olan ABD'ye karşı ayaklanan İran destekli milisler, ABD üslerini hedef almaya başladı.28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusu, Yemen de bomba yağdırırken çatışmaların da fitilini ateşledi.Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri vuran ABD, önceki gece de Yemen'de Husileri hedef aldı. İngiltere'nin de destek verdiği bombardımanda başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce, El Beyda ile Tazi kentlerine çok sayıda füze atıldı.ABD'nin saldırılarına, İran destekli gruplardan misillemeler gecikmedi. Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdiSuriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıda birçok ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Üsteki son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, kamikaze silahlı insansız hava aracıyla hedef alınan ABD üssünde 5 YPG'li terörist de öldürüldü. SOHR ayrıca üste bulunan 20 YPG'li teröristin de yaralandığını açıkladı.SOHR'un açıklamasını uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) dünyaya 'son dakika' koduyla geçerken misillemeye Washington'dan henüz yanıt gelmedi.Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.ABD'ye misillemeler peş peşe geldi: YPG'li teröristler öldürüldü!Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin Sada ve Hudeyde kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha ettiHusilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in kuzeyindeki Sada ve batısındaki Hudeyde kentlerini hedef aldı.Haberde, savaş uçaklarının Hudeyde'ye 11 saldırı, Sada kentine de 4 saldırı düzenlediği ifade edildi.