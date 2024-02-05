  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

Son dakika haberleri: Orta Doğu'da İsrail Gazze işgaliyle başlayan gerilim, büyük çatışmaları da beraberinde getirdi. 28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusuna misilleme yağıyor. Son olarak ABD'nin Suriye üssü hedef alınırken saldırılarla ilgili son dakika gelişmesi duyuruldu.

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!
Ekleme: 5.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 5.02.2024 - 15:27 / Editör: Ozge Selin
Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!
İsrail 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgali, bölgeye ölümü de beraberinde getirdi. İsrail'in Gazze katliamında en büyük destekçisi olan ABD'ye karşı ayaklanan İran destekli milisler, ABD üslerini hedef almaya başladı.

28 Ocak'ta Suriye-Ürdün sınırında 3 askerinin öldüğü saldırının ardından Irak ve Suriye'deki İran destekli milislere intikam saldırıları gerçekleştiren ABD ordusu, Yemen de bomba yağdırırken çatışmaların da fitilini ateşledi.


Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri vuran ABD, önceki gece de Yemen'de Husileri hedef aldı. İngiltere'nin de destek verdiği bombardımanda başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Hacce, El Beyda ile Tazi kentlerine çok sayıda füze atıldı.

ABD'nin saldırılarına, İran destekli gruplardan misillemeler gecikmedi. Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi.


Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

ABD ÜSSÜNDE YPG'Lİ TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlanan İran destekli terörist gruplar, ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne birden fazla kamikaze İHA ile saldırı gerçekleştirdi
.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), saldırıda birçok ABD askerinin yaralandığını bildirdi. Üsteki son duruma ilişkin yeni bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, kamikaze silahlı insansız hava aracıyla hedef alınan ABD üssünde 5 YPG'li terörist de öldürüldü. SOHR ayrıca üste bulunan 20 YPG'li teröristin de yaralandığını açıkladı.

SOHR'un açıklamasını uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) dünyaya 'son dakika' koduyla geçerken misillemeye Washington'dan henüz yanıt gelmedi.

Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!

DEYRİZOR ÇEVRESİNDEKİ GERİLİM

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere yılbaşından bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

ABD'ye misillemeler peş peşe geldi: YPG'li teröristler öldürüldü!

15 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin Sada ve Hudeyde kentlerine 15 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

ABD, Yemen'de seyir füzelerini imha etti


Orta Doğu’nun ateş çemberi büyüyor! ABD’ye misillemeler peş peşe geldi: YPG’li teröristler öldürüldü!



Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, Yemen'in kuzeyindeki Sada ve batısındaki Hudeyde kentlerini hedef aldı.

Haberde, savaş uçaklarının Hudeyde'ye 11 saldırı, Sada kentine de 4 saldırı düzenlediği ifade edildi.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda