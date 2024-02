Ömer İşçi’nin tanıtım toplantısına AK Parti il yönetimi tam kadro katıldı

Toplantıda konuşan MHP İlçe Başkanı Ahmet Namal, "Çıktığımız memlekete hizmet kurana, vatana hizmet yolunda rabbim dirlik ve birliğimizi daim etsin cenabı Allah şer güçlere hainlere fırsat vermesin. Burada görüldüğü gibi sahada da bu şekilde hep beraber kol kola omuz omuza çalışarak hedefe ulaşacağız. 5 yıldır burada hizmet eden belediyenin kötülüklerini, çirkeflerini gördük. 550 kişiyle belediyeyi devraldılar, 1800 kişiye çıktılar" dedi. AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer;" Kentsel projeyi Şeyhisa mahallesini birkaç evi boyadılar. Akhisar'ın geldiği maalesef çok üzücü bir noktadayız. Akhisarlılar bunlara Akhisar'ın hesabını soracak. Üniversitemiz ne oldu. Akhisar Üniversitesi olarak bir hayal koymuştuk ortaya, dünya şampiyonlarımız vardı, uluslar arası başarılarımız vardı. Akhisarspor'a bugüne kadar neden destek olunmadı. Dünya şampiyonu güreşçilerimiz, jimnastikçilerimiz maalesef tam manasıyla freni oldular. Belediyeyi kendi aile şirketine çevirenlerden, reklam ve sosyal belediyeciliğinden asla biz bu zihniyetten olmadık. Akhisar için ayrılan parayı, Akhisar için ayrılan kaynağı reklama sosyal belediyeciliği konserlere sosyal medya trollerine harcayanlardan kesinlikle değiliz ve olmayacağız. Biz onlara aldırış etmeden, eser üretmeye eser ve hizmet, siyaseti üretmeye devam edeceğiz.Sözcüer; "Taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Bizim doğaüstü güçlere ihtiyacımız yok, bu arada Noel baba gibi, ne inancımızda, ne kültürümüzde var. Bizimde kahramanlarımız ayrı, bizim Kahramanlarımız Recep Tayyip Erdoğan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Salih Hızlı var, Cengiz Ergün var, Ömer İşçi, Devlet Bahçeli var. Biz hizmet etmek için böyle fantastik kahramanlara değil, gerçek kahramanlara bel bağlıyoruz. Biz güçlü hükümetimize, cumhur ittifakımıza güveniyor ve ayağımızı yere sağlam basıyoruz. Sayın Grup Başkanvekilimizle, okulu ne ol babadan isteyen gibi değil, biz okulu, Grup Başkanvekilimizden, Cumhurbaşkanımızdan isteriz. 8 okulumuz güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Akhisar'ımıza yeni yapılacak hastanemizin önce 50, sonra 450 yataklı hastanenin projesi yatırım programına alındı. Medar ve Süleymanlı'ya Doğalgaz çalışmaları tamamlandı. Çok güzel günler bizi bekliyor. Yeni sloganımızla hazırız, kararlıyız" dedi.Salih Hızlı, "Bu kaynağın nerelere harcandığını bilmek istiyoruz. Şeffafız diyerek şeffaf olunmuyor. Biz seçimi Akhisarlıların takdiriyle alacağız arkadaşlar. Ömer İşçi arkadaşımız çok iyi bir tecrübeye sahiptir. 2004 yılında onun attığı temel ile Akhisarspor'umuzu süper lige çıkardık. İnşallah 5 yıllık süreçte Akhisar muhteşem eserlere sahip olacaktır. Akhisar tekrar eski yörüngesine dönecektir. Bahadır abi bizim gerçekten abimizdir. Akhisar'ı tekrar dünya markası haline dönüştüreceğiz. Biz dünya şampiyonları yetiştirdik. Sevilla'yı burada ağırladık. Şu şehre Roberto Carlos geldiyse, Ronaldo niye gelmesin bunların hepsini biz başardık. Biz seyretmeye devam edin. Bu şehir 5 bin yıllık tarihine tekrar güçlü noktasına erişecektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur ittifakımızın hükümet edişiyle, Cengiz Ergün başkanımızın belediye başkanlığında 17 ilçemizin bir birleri dayanışmasıyla tekrar Manisa'mızı ayağa kaldıracağız. 2019'da başka ben İstanbul'daydım, partinin önünde davullar çaldığında ağlamıştım. Bu defa sevinç gözyaşları dökeceğiz inşallah. 31 Mart'ta kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Sesimizi değil, sözümüzü yükselteceğiz. Bu aziz şehir hizmetlerin en güzeline layıktırlar. Yerel iktidara geliyoruz, bizler sahada konuşacağız. Ömer İşçi kardeşimizin Belediye Başkan adaylığı hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Genel Başkanvekili Ayşe Nevin Sert ise, "Ömer İşçi en güzel hizmetleri Akhisar'a getirecek. Ömer İşçi artık Akhisar'ın işçisi olacak. Çalışkanlığıyla, efendiliğiyle hepinizin gönlünde kalbini kazanmıştır, ama bundan sonra hepinizin daha fazla saygısını, sevgisini kazanacağına da inanıyorum. Yolu açık olsun biz AK parti olarak Cumhur ittifakı olarak ve bütün Akhisarlılar olarak Ömer İşçi'nin arkasındayız ve onu sizlere emanet ediyoruz" ifadelerine yer verdiEle ele verildiğinde her şeyin başarılabileceğini vurgulayan Grup başkanvekili Yenişehirlioğlu, 'Ben Ömer'i seviyorum Ömer'e iki tane hediye verelim istiyorum isterim ki ben Ankara'da o burada el ele verirsek gücümüzü birbirine katarsak daha birçok şeyi yapabiliriz. Durmak ve yorulmaksızın çalışırım ve çalışmayı çok seviyorum. Akhisar'ımızla ele ele verirsek muhabbetle çözemeyeceğimiz bir şey yok. Biz başkalarının yokluğu üzerine varlık kuran insanlar değiliz ben asla başkası üzerine varlık kurmadım ben en iyisi olmaya çalıştım ki tercih edileyim ben Ömer'in en iyisi olacağına inanıyorum ve sizin Ömer'i tercih edeceğinizi düşünüyorum. Ben vaktim oldukça ve fırsatım oldukça Ömer'in yanında olacağım ama elim hep Ömer'in üzerinde bunu bilin çünkü ben grup başkanvekiliyim zaman zaman İstanbul'da da zaman zaman Türkiye'nin farklı illerinde de çalışmam gerekiyor. Ama şunun bilinmesini kulaktan kulağa yayın Ömer'i önemsiyorum Ömer'le el ele tutuşarak Akhisar'a hizmet etmek istiyorum.' ifadelerini kullandıAK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi artık duraklama döneminin bittiğine dikkat çekerek, "Akhisar'ı geliştirmek, kalkındırmak, Akhisar'ı keyifle yaşanılır bir şehir yapmak için, bugün sizlerle birlikte yola çıkıyoruz. Bu yolculukta bizimle oldunuz için, bir olduğumuz için, gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer Akhisarlılar kıymetli yol arkadaşlarım sözlerime başlamadan önce genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, grup başkanvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu'na, Manisa Milletvekillerimize, il başkanımıza ve aday belirleme komisyonunda yer alan tüm teşkilat üyelerimize şahsıma bu görevi layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. Güveninizi boşa çıkartmamak için tüm gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Kıymetli Akhisarlılar, Akhisar, 9 bin yıllık tarihiyle, benim için dünya'nın en güzel yeri 9 bin yıl boyunca, farklı medeniyetlerin hep gözbebeği oldu. Bu tarihe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu mirası, çocuklarımıza bırakacaksak sahip çıkmaktan daha öte işler yapmamız gerekiyor. Geleceğimiz olan evlatlarımız için çalışmamız gerekiyor. İşte bu yüzden hedefimiz çok büyük gittiğimiz yerlerde bize soruyorlar diyorlar ki "Akhisar İl Olacak Mı?" Eğer ki bazı ilçeler, il statüsü kazanacaksa Akhisar'ın ilk olacağından şüpheniz olmasın. Ancak şundan da kimsenin asla şüphesi olmasın "il olursak gelişiriz" diye bekleyecek halimiz hiç yok. Aksine Akhisar sanki bir il gibi her konuda diğer şehirlerle yarışacak, vizyonu, iddiası, özgüveni ve başarılı olduğu eski günlerine tekrar dönecek. Artık duraklama devri bitiyor. Yeniden büyük Akhisar için yola çıkıyoruz. Artık geciken yatırımlar olmayacak. Yeni bir dönem başlayacak. Işıldayan, parlayan bir Akhisar dönemi başlayacak" dedi.İşçi, "Modern bir şehirde ne olur? Raylı sistem olur. İşte Akhisar'da raylı sistem olacak. Başka ne olur? Üst geçitleri, alt geçitleri olur. Trafik derdi olmaz, park derdi olmaz, yol derdi olmaz." Diyen İşçi "Üst geçitlerimiz de olacak alt geçitlerimiz de modern ve çevreci ulaşım anlayışı Akhisar'a çok yakışacak. Başka ne olur? Her evinde doğalgaz olur. İşte hepimiz için çok büyük bir şans olan AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Akhisar'ımızın önünü açan yatırımın yolunu açan geleceği şimdiden Akhisar'a getiren Manisa milletvekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu bunun için de gerekeni yaptı. 150 milyon lira yatırımla Medar Mahallesi doğalgaz hattı çalışmalarımız başladı. Şimdi sırada diğer mahallelerimiz var. Başka ne olur? Modern sağlık kuruluşları olur. Bahadır Yenişehirlioğlu, onun için de düğmeye bastı. Yeni bir devlet hastanemiz olacak. Yatırım değeri 5 milyar lira 2024 yılı yatırım programına alındı" ifadelerini kullandı.Akhisar'ın Türkiye Yüzyılı Yıldız şehirlerinden olacağına vurgu yapan Başkan Adayı İşçi;" Sevgili Akhisarlılar, başta söyledik zaman kaybetme lüksümüz yok.. Akhisar, Türkiye yüzyılının yıldız şehirlerinden olacak. Bunun için önceliğimiz kentsel dönüşüm. Bu konuda öyle bir adım ileri beş adım geri gidilmeyecek. Kentsel dönüşüm hızlanacak. Sevdiklerimizi güvende tutmak için bu dönüşüm hemen olacak. Biz, büyük Akhisar için yola çıktık. Yapılmayanı yapmak için yola çıktık. Yapmayanı, oldurmayanı, engel olanı aşmak için yola çıktık. Neden yerimizde sayalım, neden gelişmeyelim, neden Akhisarlı olmakla gurur duymayalım, bunların elimizden alınmasına neden izin verelim, vermeyeceğiz. Akhisar şehirlerin en güzeli olacak, şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum bakın, Akhisar Belediye başkanı demek nedir biliyor musunuz, Bu işleri yapmak demektir, vatandaşın emrinde olmak demektir. Akhisar demek büyük ekonomi demektir spor demektir, kültür demektir, sanat demektir. Turizm demektir. Tarım demektir, sanayi demektir. Modern yollar, köprüler, kavşaklar demektir. İkinci yüzyılın gurur duyacağız yeni eserler demektir. Akhisar demek mutlu Akhisarlılar demektir. İşte biz böyle bir Akhisar istiyoruz. Bekleyen, duran değil Dünya'da en iyi kentlerde ne varsa Akhisar'da daha iyisinin olacak bir anlayışla geliyoruz. Öyle lafla da değil, bunun garantisiyle geliyoruz. Bu iş yalnızca Ömer İşçi işi değil, bu iş ekip işi, bu iş dava işi başta cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve onların Akhisar'a yansıması grup başkan vekilimiz Bahadır Yenişehirlioğlu ve diğer milletvekillerimizle Akhisar bu değişimi başlatıyor." İfadelerine yer verdi.İşçi Sözlerine son olarak ; "Doğma büyüme Akhisarlıyım 15 yıl belediye meclis üyeliği yaptım. 10 yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Gururumuz Akhisarspor'umuzun eski başkanlarındanım. İl başkanımız Salih Hızlı'yla birlikte, belediyecilik anlayışında büyük deneyim kazandım." Dedi ve sözlerine ekledi; "O dönemde Akhisar, pek çok konuda sıkışıp kaldığı kalıplarını kırdı. Hayali mümkün olmayan başarılara imza attı. Bu, "ben değil biz" anlayışının, birlikte olmaktan gelen bereketin eseridir. Akhisar bunu unutmaz. Çok lafa değil sonuca bakar. Salih başkanımızın döneminde yaptığımız gibi gürültü yapmadan işimizle ses getireceğiz. Az konuşacağız, çok çalışacağız. Lafla peynir gemisinin yürümediğini herkes gördü. İnşallah duraklama devri 31 Mart'ta bitiyor. Akhisar'ı el birliğiyle kalkındıracağız. Bunun için büyükşehir belediyemizle koordineli çalışacak, hükümetle ve kurumlarla hızlı aksiyon alacak bir yönetime ihtiyaç var. Doğru ve zamanında hamlelerle Akhisar yeniden yükselişe geçecek. İyi ki Akhisarlıyım sözü tekrar gönüllerde yankılanacak. Sevgili Akhisarlılar belediye, hizmet yeridir. Eğer vatandaş memnun değilse, bunun nedeni hak ettiği hizmeti almamasıdır. Siyaset başka, hizmet başkadır. Biz bu bakış açısıyla yola çıkıyoruz. Hangi partiden olursa olsun biz tüm Akhisar'a hizmet Edeceğiz. Herkes bilir ki bizde ayrı-gayrı olmaz. Tüm bu düşüncelerle, diyorum ki büyük Akhisar, büyük düşünür bunun için yapılacak belli. Sandık hazır. Gelin Akhisar'ı şaha kaldıralım. Türkiye yüzyılında parlayan Akhisar için oylarımız AK Parti'ye oylarınız Akhisar'a."