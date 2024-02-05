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İstanbulluları sevindiren gelişme! Son oranlar açıklandı

Yurt genelinde 2023 yılında kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajları kuruma noktasına getirmişti. İstanbul'u destekleyen barajlardaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 5.02.2024 - 15:32 Güncelleme: 5.02.2024 - 15:34 / Editör: Ozge Selin
İstanbulluları sevindiren gelişme! Son oranlar açıklandıİstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 baraj, 2023 ayında son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilerken, Kırklareli'nde bulunan Kazandere ve Papuçdere Barajları'nda hayvanlar otluyordu. Son yağışlarla beraber barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim ise havadan görüntülendi.

Yurt genelinde 2023 yılında kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajları kuruma noktasına getirmişti. Son 10 yılın en kurak dönemini yaşayan bölgede aylar önce hayvanlar otluyordu.


İstanbul'da 2023 yılının Şubat ayında İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yüzde 30'lara kadar gerilemişti. 1 yıl sonra 2024 yılı Şubat ayında ise barajlardaki doluluk oranı yükselişini sürdürerek yüzde 72,65'e çıktı.

İstanbulluları sevindiren gelişme! Son oranlar açıklandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere Barajları yağışlardan nasibini aldı.

Geçen sene Şubat ayında Kazandere Barajı'nda yüzde 2,93 su bulunurken, 2024 Şubat ayında yüzde 62,87 seviyesine yükseldi. Papuçdere Barajı'nda ise aynı dönemlerde yüzde 7,17 seviyesindeki baraj yüzde 43,38'e çıktı.

İstanbulluları sevindiren gelişme! Son oranlar açıklandı

Son yağışlarla beraber barajların doluluk oranındaki 1 yıllık değişim ise havadan görüntülendi.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk oranları şöyle:

Ömerli Barajı: Yüzde 88,17
Papuçdere Barajı: Yüzde 43,38
Sazlıdere Barajı: Yüzde 50,77
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 69,41
Alibeyköy Barajı: Yüzde 76,99
Terkos Barajı: Yüzde 64,2
Kazandere Barajı: Yüzde 62,87
Elmalı Barajı: Yüzde 91,62
Darlık Barajı Yüzde 88,1
Istrancalar Barajı: Yüzde 78,29.













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