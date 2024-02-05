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İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

Gazze'de başlattığı soykırımda işlediği her suç için Hamas bahanesinin arkasına sığınan İsrail'in yalanları birer birer ortaya çıkıyor. Kendi vatandaşlarını bile bile öldürmesinden, hastane ve okul saldırılarında sivil yerleşimlerin özellikle hedef alınmasına kadar inkar ettikleri tüm bahanelerde suçlu çıkan İsrail'in yeni eylemi de ifşa oldu. Hamas tünellerini hedef aldığını iddia eden katliam ordusunun "hedefinin" aslı ortaya çıktı.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!
Ekleme: 5.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 5.02.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!
İsrail 7 Ekim'de başlattığı Gazze işgalinde sık sık 'Hamas tünelleri' bahanesine başvuruyor. Sivil yerleşimleri vurarak altında Hamas'a ait tüneller olduğunu iddia eden İsrail'in yalanları ise her seferinde gün yüzüne çıkıyor.

MEZARLIKLARI BİLE YAĞMALADILAR

Geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, 'Hamas'a ait tünel bulunduğu' iddiasıyla yok ettiği mezarlıkta tünel izine rastlanmadığı ortaya çıkmıştı. İsrailli askerler pek çok mezarlığı 'tünel' yalanıyla yağmalamıştı.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

SU KUYUSU ÇIKTI

Tünel yalanlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi'nin bahçesindeki kuyunun, yağmur sularını depolamak için kullanılan bir su kuyusu olduğu ortaya çıktı.
İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından, yoğun saldırıların hedefi olan Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi ile çevresi görüntülendi.
Çekilen görüntülerde, İsrail'in Hamas'a ait tünel olduğunu iddia ettiği yerin bahçedeki su kuyusu olduğu ve yağmur sularını depolamak için kullanıldığı ortaya çıktı.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

İLK YALANLARI DEĞİL

İsrail güçleri hastane binası, altyapısı ve bölgede geniş çaplı tahribata yol açtı.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 5 Kasım 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesinin bahçesinde Hamas'a ait bir tünel bulunduğunu ileri sürmüştü.
Katar da 6 Kasım'da hastanenin altında Hamas'a ait tüneller olduğu iddiasını yalanlamıştı.

İsrail yalanlarına yenisi eklendi! Hamas bahanesiyle yerle bir etmişlerdi: Gerçek ortaya çıktı!

Katar Dışişleri Bakanlığına bağlı Gazze Şeridi'nin Yeniden İnşası için Katar Komitesi, Gazze Şeridi'nde rehabilitasyon ve protez uzuvlar için Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesini 407 milyon dolar değerindeki mali bağışla 2019'da kurmuştu.
İsrail ordusu, kara operasyonunun başlamasından bu yana ilk kez perşembe günü Gazze şehirlerinin kuzeybatısındaki bölgelerden ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çekilmişti.
İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde birçok bölge ve mahalleye saldırıyı içeren kara operasyonu başlatmıştı.
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