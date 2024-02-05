İBB'ye ait hafriyat kamyonu trafikte tehlike saçtı! O anlar kamerada...

İBB’ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağının açık kalması nedeniyle yüklenen hafriyat, caddeye döküldü. O anları ise seyir halinde olan başka bir sürücü kayda aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait olan bir hafriyat kamyonu, sürücülerin canını umursamadı.Gece saatlerinde Hadımköy-Arnavutköy yolunda seyir halinde olan İBB'ye ait hafriyat kamyonunun arka kapağı, yüklendikten sonra kapatılmadı.Yol boyunca giden kamyondan, caddeye taş parçaları ve hafriyat kalıntıları döküldü.Kamyonun hemen arkasında ilerleyen bir otomobilden çekilen görüntülerde, büyük taş parçalarının düştüğü anlar görüldü.Cadde üzerindeki diğer araçlara da tehlike saçan kamyon, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.