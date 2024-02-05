İBB Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul’un trafik yükünü azaltacağız!

Kurum sözlerine, 'Mahmutbey Kavşağı burada artık bir çile haline gelmiş. Sadece sanayici için değil, bu bölgede yaşayanlar için, bu bölgeden geçen vatandaşlarımız için artık bir fobi olmuş. Mahmutbey Kavşağı'na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Burada da çok önemli bir projeyi hazırladık ve bu projeyi öncelikli işler arasına koymak suretiyle hızlıca hayata geçireceğiz.' şeklinde devam etti.Kurum sözlerine, 'Mahmutbey Kavşağı burada artık bir çile haline gelmiş. Sadece sanayici için değil, bu bölgede yaşayanlar için, bu bölgeden geçen vatandaşlarımız için artık bir fobi olmuş. Mahmutbey Kavşağı'na girmek ve çıkmak bir çile haline gelmiş. Burada da çok önemli bir projeyi hazırladık ve bu projeyi öncelikli işler arasına koymak suretiyle hızlıca hayata geçireceğiz.' şeklinde devam etti.İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı ihtiyacına değinen Kurum, 'Geçen günlerde yaşadığımız sel… Bu selde hem İkitelli Organize Sanayi Sitesi hem MASKO etkilendi. Bunun dışında Başakşehir, Halkalı ve Küçükçekmece'de etkilenen yerler oldu. Buna ilişkin Ayamama ve Kaynarca Deresi'nin Islahı Projesi'ni göreve gelir gelmez yapacağız. Projeleri hazır ama maalesef liyakatsiz yönetim diyoruz ama işte gerçekler bunlar. Bu projeler çalışılmış, bitirilmiş. Sadece uygulayacaksınız. Maalesef bugüne kadar uygulanmamış ama biz inşallah 1 Nisan sabahı İSKİ'de öncelikli yapacağız işlerden birisi bu projemiz olacak ki bir daha bu sıkıntıları, bu problemleri yaşamamak için.' dedi.İstanbul'da sanayinin depreme hazırlıklı olması gerektiğini vurgulayan Kurum, 'Üretimi güçlü tutmak, artırmak zorundayız ama bir taraftan da depreme dirençli hale getirmek zorundayız. Bunun için de sizlerle çalışmalarımız olacak. Çünkü İstanbul olmazsa, Türkiye olmaz. İstanbul'da yaşayacağımız bir afet, İstanbul'da yaşayacağımız bir problem ülkemizi etkiler, ülkemizin geleceğini etkiler. Bu bir milli güvenlik meselesi ve terörle mücadele kadar önemli. O yüzden biz İstanbul'un sanayisini her daim ayakta tutmak zorundayız. İstanbul'un üretimini ayakta tutmazsak, ülkenin üretimi düşer, çöker. O yüzden biz konutlarda nasıl bir dönüşüm hayal ediyor, nasıl bir dönüşümü projelendirip hayata geçiriyorsak eğer sanayide de aynı anlayışla sizlerle el ele vereceğiz. Ve hep birlikte sanayide de güçlü sanayiyi, dirençli sanayiyi İstanbul'umuza kazandıracağız.' şeklinde sözlerini tamamladı.