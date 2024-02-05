Hatay'da yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi.6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildi. Hatay Valiliği, Vali Mustafa Masatlı'nın talimatıyla kararı duyurdu.