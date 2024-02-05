Deprem bölgesine 960 milyar liralık kaynak gönderildi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Türkiye'yi etkileyen asrın felaketi, milletimizin güçlü dayanışma ruhuyla asrın birlikteliğine dönüşmüş ve depremin açtığı yaralar hükümetimiz tarafından gecikmeksizin uygulamaya konulan zamanlı ve isabetli çalışmalarla sarılmıştır." dedi.Şenel, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin birinci yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Ankara'da düzenlenen "Afet İletişim Sempozyumu"nda konuştu.Afetin ülke ekonomisine maliyetinin 103,6 milyar dolar düzeyinde olduğunun hesaplandığını belirten Şenel, toplam maliyetin 2023 milli gelirinin yaklaşık yüzde 9'una tekabül ettiğini söyledi. Şenel, deprem sonrası dayanışmaya dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Sadece deprem bölgesini değil, tüm Türkiye'yi etkileyen asrın felaketi, milletimizin güçlü dayanışma ruhuyla asrın birlikteliğine dönüşmüş ve depremin açtığı yaralar hükümetimiz tarafından gecikmeksizin uygulamaya konulan zamanlı ve isabetli çalışmalarla sarılmıştır. Bu denli kayıpların oluştuğu depremin ilk anından itibaren gerek acil müdahale kapsamında gerekse akabindeki yeniden inşa çalışmalarında her türlü desteği sağlama kararlılığı içinde devletimizin bütün imkanları seferber edilmiştir."İlk etapta ihtiyaçlar için AFAD başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarına 221 milyar lira kaynak aktarıldığını belirten Şenel, daha sonra gönderilenlerle birlikte toplam 960 milyar liralık kaynağın bu bölgeye tahsis edildiğini bildirdi. Şenel, bu rakama ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen bağışların dahil olmadığını dile getirdi.Depremin ilk anından itibaren eğitim ve sağlık başta olmak üzere temel hizmetlerin kesintisiz sunulabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik yatırımlara hız verildiğini vurgulayan Şenel, Milli Eğitim Bakanlığına geçen yıl 12 milyar lira ek ödenek tahsis edildiğini ve 45 bin derslikte bakım ve onarım çalışması yapıldığını ifade etti.2024 yılı için deprem bölgesinde kullanılmak üzere Bakanlığa 41 milyar lira ayrıldığını vurgulayan Şenel, 1542 okulun inşaatının sürdüğünü bildirdi.Şenel, depremin ardından açılan hastanelere ilişkin bilgi verirken 890 yatak kapasitesine sahip 9 acil durum hastanesinin bu yıl tamamlanacağını kaydetti.Zarar gören içme suyu, enerji, ulaştırma ve iletişim altyapısının yeniden yapımı ve güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirildiğini anlatan Şenel, bölgede yıkılan kültürel altyapının yerleşim birimleriyle eş zamanlı yeniden inşası için çalışmalar sürdürüldüğünü söyledi.Şenel, bölgenin yeniden yapılandırılması ve ülke genelinde deprem tedbirlerine yönelik 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 1 trilyon 28 milyar lira kaynak ayrıldığını belirterek, "Bu tutarın 650 milyar lirası afet konutları yapımı ve altyapı giderleri için, 165 milyar lirası kamu kurumlarının hizmet binaları ve tesislere ilişkin yatırımlar, 135 milyar lirası deprem bölgesi yerinde dönüşüm kampanyası, geri kalan yaklaşık 78 milyar lirası ise diğer illerdeki kentsel dönüşüm çalışmaları için kullanılacaktır." diye konuştu.2024 yılı Yatırım Programı'nda da deprem tedbirlerine yönelik 510 milyar lira ödenek ayrıldığını aktaran Şenel, depremin birinci yıl dönümü dolayısıyla "2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Yeniden İmar ve Gelişme Raporu"nun yayımlanacağını bildirdi. Şenel, "Raporda, depremin yol açtığı etkiler, deprem sonrası afetten etkilenen bölgenin ayağa kaldırılması ve sektörün canlandırılması için geçen bir yıllık süre zarfında atılan adımlar ve gerçekleştirilen yatırımlar sektörel ayrımda ortaya konulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.Raporun, gelecek sürece ilişkin ihtiyaçların belirlenmesi ve kaynak planlamasında önemli rehber görevi göreceğini söyleyen Şenel, şunları kaydetti:"Önümüzdeki süreçte önceliğimiz depremden etkilenen vatandaşlarımızın kalıcı barınma ihtiyaçlarının tamamen karşılanması, tüm kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik altyapının sağlanması, ekonomik ve sosyal hayatın güçlü bir şekilde sürdürülmesidir. Bu hedef doğrultusunda devletimizin tüm kaynak ve imkanlarının seferber edilmesi yönünde çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum."