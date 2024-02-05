  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Deprem bölgeleri ihya olacak! CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini, milletin tek yürek olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu vurgulayarak, bu yıl merkezi yönetim bütçesinden deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli şehirlerin inşası için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettiklerini, bölgenin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Deprem bölgeleri ihya olacak! CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm imkanlar seferber edildi
Ekleme: 5.02.2024 - 16:47 Güncelleme: 5.02.2024 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Deprem bölgeleri ihya olacak! CB Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Tüm imkanlar seferber edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin birinci yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ'

Yılmaz, yaptığı açıklamada, 11 ili ve 14 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle andığını, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dilediğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini, milletin tek yürek olarak depremzedelerin yardımına koştuğunu hatırlatan Yılmaz, depremin yaşandığı ilk günlerde acil müdahaleler biter bitmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve ilgili tüm kurumların eşgüdüm içinde çalışmasıyla, afetin yaralarının kalıcı olarak sarılması için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

'2024 YILINDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yılmaz, bu kapsamda, kalıcı konutların inşası, altyapıların rehabilitasyonu, sosyal ve ekonomik hayatın canlandırılması başlıkları altında yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'Temmuz ayında Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ek bütçeyle deprem bölgesine 762 milyar lira tutarında kaynak ayırmıştık. 2024 yılında ise sadece merkezi yönetim bütçemizden deprem yaralarının sarılması ve Türkiye Yüzyılı'nda daha dirençli şehirlerin inşası için 1 trilyon Türk lirasını aşan kaynak tahsisi yaptık. Deprem bölgesinin yeniden ihyası için yapılan çalışmaların ağırlıklı kısmını 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Bir yandan deprem bölgesinin ihyası için yaralarımızı sararken bir yandan da Türkiye genelinde afetlerle mücadele kapsamında riskleri azaltıcı yatırımlar yapıyoruz.'

Yılmaz, geçen yıl ülke genelinde kentsel dönüşümün hızlanması ve dirençli şehirlerin inşası için yeni yasal düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu kapsamda Türkiye'nin yapı stokunun yenilenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı müstakil 'Kentsel Dönüşüm Başkanlığı' kurulduğunu kaydetti.

'KONUTLARIN VE KÖY EVLERİNİN YAKLAŞIK 46 BİNİNİ AY SONUNA KADAR TESLİM EDECEĞİZ'

'Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk etabı bu hafta sonu teslim edilen konutların ve köy evlerinin yaklaşık 46 binini bu ay sonuna kadar hak sahiplerine teslim edeceğiz. İzleyen aylarda da konutları ve köy evlerini peyderpey hak sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.' bilgisini veren Yılmaz, küresel ekonomide zorlu sınamaların, bölgedeki jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde, güçlü liderlik, siyasi güven ve istikrarla Türkiye'nin bu ağır yükün altından alnının akıyla kalkmakta olduğunu, yapılan yatırımlarla deprem bölgesinin geleceğe çok daha güvenli ve risklerin azaltılmış olarak hazırlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, mesajının sonunda 'Depremin hemen sonrasında nasıl ki devlet ve millet olarak asrın dayanışmasını sergilediysek, Türkiye Yüzyılı'nın dirençli şehirleri için de birlik içinde durmaksızın çalışacağız. Rabb'imden güzel ülkemizi her türlü afet ve felaketten korumasını niyaz ediyorum.' ifadesine yer verdi.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda