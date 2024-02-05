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CHP'nin Bismil Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırıdan tutuklandı

CHP Belediye Başkan adayı olan 49 yaşındaki Abdurrahim Sönmez kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kıza cinsel saldırı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ekleme: 5.02.2024 - 16:35 Güncelleme: 5.02.2024 - 16:39 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin Bismil Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırıdan tutuklandı
Diyarbakır'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

CHP'den Bismil İlçe Belediye Başkan adayı olan Abdurrahim Sönmez, kendisinden 30 yaş küçük olan B.D. isimli genç kızı 2 Şubat 2024 tarihinde yanında çaycı olarak işe aldı. Abdurrahim Sönmez, iddiaya göre ertesi gün, B.D.'ye cinsel saldırıda bulundu.

Olay B.D. ve kuzeni F.D.'nin Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayette bulunması üzerine ortaya çıktı.

CHP'li başkan adayı işe aldığı genç kızı taciz etti

Olayın yaşandığı gün Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayette bulunan B.D. (19) Bismil CHP İlçe binasında 2 Şubat tarihinde çaycı olarak işe başladığını ve CHP Belediye başkan adayı olarak bildiği Abdurrahim Sönmez'in bir sonraki gün kendisine 'bana bey diye hitap etme' diyerek bacaklarına dokunduğunu ileri sürdü.

CHP'nin Bismil Belediye Başkan adayı Abdurrahim Sönmez cinsel saldırıdan tutuklandı

Öpmeye çalıştı, vücuduna dokundu

B.D. akşam saatlerinde odasına çay götürdüğü esnada Abdurrahim Sönmez'in dudaklarından zorla öperek göğüslerine dokunduğunu, kendisinin de bunun üzerine parti binasından ayrıldığını ve kuzeni F.D.'yi telefonla arayarak durumu anlattığını söyledi.

B.D. ve F.D.'nin şikayeti üzerine Abdurrahim Sönmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu'

Mağdur B.D'nin telefonla arayarak durumu anlattığı kuzeni F.D., Abdurrahim Sönmez'in olay sonrasında kendisini defalarca arayarak 'Ne yaptıysam baba şefkatiyle yaptım başka amacım yoktu' dediğini iddia etti.

Yapılan araştırmada şüpheli şahsın CHP'den Bismil Belediye Başkan adayı olduğunu tespit eden Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Abdurrahim Sönmez'i gözaltına aldı.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Abdurrahim Sönmez, cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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