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Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde “KAFES-36” operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 7 ilde “KAFES-36” operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen suç örgütü çökertilirken; 7’si yabancı uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde “KAFES-36” operasyonu!
Ekleme: 5.02.2024 - 08:39 Güncelleme: 5.02.2024 - 08:52 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde “KAFES-36” operasyonu!
Güvenlik güçleri, çetelere nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar düzenleniyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-36 operasyonunu açıkladı.

'7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı'

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

'Tekirdağ Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-36” operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütü çökertildi!

Operasyonlarında örgüt elebaşının da içerisinde olduğu 7'si yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı! Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız!'

Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde “KAFES-36” operasyonu!

Örgütün faaliyetleri

Paylaşımın devamında şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen “KAFES-36”operasyonlarında Suç Örgütü Üyesi şüphelilerin;

Yabancı Uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden, Türk vatandaşı erkek şahıslarla irtibata geçtikleri,

görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları,

şüpheli kadınların, evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları,

belli bir komisyon karşılığında Yabancı uyruklu başka şahısları da ülkemize getirip çeşitli bankalardan çok sayıda banka hesabı açtıkları ve

şüphelilerin kullanmış oldukları hesaplar üzerinde yapılan incelemede yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu;
2 adet otomobil,
33 adet cep telefonu
27 adet sim kart,
çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile,
47 adet farklı bankalara ait banka kartları,
yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

'Türk adaletinden kaçamayacaksınız'

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek.

Bakan Yerlikaya duyurdu: 7 ilde “KAFES-36” operasyonu!
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