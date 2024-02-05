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Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun ölü bulunmuştu

Kahramanmaraş Ekinözü İlçe Kaymakamı Mesut Coşkun (31), lojmanında ölü bulunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 5.02.2024 - 13:11 Güncelleme: 5.02.2024 - 13:12 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun ölü bulunmuştu
Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun'dan haber alınamayınca, bu sabah saatlerinde ekipler lojmana gitti. Lojmana giren ekipler, Kaymakam Coşkun'un cansız bedeniyle karşılaştı. Başından vurulduğu belirlenen Coşkun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bugün Ekinözü Kaymakamımız Mesut Coşkun maalesef evinde hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Hayatını kaybeden Kaymakamımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Mesut Coşkun, Artvin Kemalpaşa Kaymakamı iken 23 Ağustos 2023 tarihinde Ekinözü'ne atanmış, 7 Eylül 2023'te de ilçeye gelerek göreve başlamıştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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