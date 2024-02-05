Bakan Uraloğlu açıkladı: Deprem bölgesine kargo gönderiminde yüzde 30 indirim

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asrın felaketinde zarar gören illerin ticaret hayatının tekrar canlandırılması için yeni bir kampanya başlatılacağını açıkladı.Bakan Uraloğlu, 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında deprem bölgesindeki illere PTT bireysel kargo gönderiminde yüzde 30 indirim uygulanacağını duyurdu.Bakan Uraloğlu paylaşımında, 'Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırılması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT olarak kampanya başlatıyoruz. 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arası deprem bölgesindeki 11 ilden Türkiye'ye, Türkiye genelinden 11 ile PTT bireysel kargo gönderiminde yüzde 30 indirim uyguluyoruz' ifadelerini kullandı.