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Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Denizli'de Okan Meydan ATV aracı ile Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Bir süre manzara fotoğrafı çeken Okan Meydan, dakikalar sonra 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Meydan'dan geriye, ölmeden dakikalar önceki son paylaşımı kaldı…

Ekleme: 5.02.2024 - 16:02 Güncelleme: 5.02.2024 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!Feci olay Denizli'nin turistik Bağbaşı Yaylası'nda yaşandı. Fotoğrafçılık yapan Okan Meydan, dün arkadaşları ile ATV kullanmak için Bağbaşı Yaylası'na çıktı.
Yaylaya ulaştıktan sonra şehir merkezine geri dönen arkadaşları, Meydan'ın gelmemesi üzerine merak edip, aramaya çıktı.
Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Meydan'ın saat 18.00 sıralarında 20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığını fark eden arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Bölgeye UMKE, İtfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yayladan inişte ATV'nin kontrolünü kaybeden Meydan'ın uçuruma yuvarlandığı belirlendi.
Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

ÖLMEDEN DAKİKALAR ÖNCE PAYLAŞMIŞ...

Bağbaşı Yaylasında feci ölüm! Okan Meydan 20 metreden uçuruma yuvarlandı: İşte son paylaşımı!

Öte yandan Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde çekip, sosyal medya hesabında paylaştığı ortaya çıktı.
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