Aydın'da yaşlı kadın taksiciyi tehdit etti! İzmir cinayetini anımsattı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, alkollü oldukları düşünülen bir grup müşterinin bir taksiciye yönelik saldırgan tavırları dikkat çekti.Gece saat 03.45 sularında gerçekleşen olayda, ticari taksiye binen kadın müşterilerden biri, önce taksiciye küfürlü sözler sarf etti.Bu durum, İzmir'deki taksici cinayetini anımsatan tehdit ve küfür dolu anlara dönüştü.Aynı kadın bir süre sonra, “Benim silahım yok, adamların silahı var üstünde. Sonra vuruyorlar, neyin kafasını yaşıyorsun sen? Beni arızaya bağlama, burası Ankara değil. Senin gibi taksicileri arkadan vuruyorlar ya, vursunlar. Senin gibi adamları vursunlar.' sözlerini sarf etti.Taksicinin yaşadığı zor anlar, anbean taksideki kamera tarafından kaydedildi.Taksi şoförünün sakin tavırları ise dikkat çekti.