AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek çarpıcı açıklamalarda bulundu

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...Osman Gökçek'in açıklamalarından satırbaşları:“AK Parti içerisinde herkes verilen kararlara son derece saygılı ve buna göre de çalışma yürütüyor. Şu anda bizim aday adayı olan bütün arkadaşlarımız aday olmasa dahi mevcut adayların etrafında birleşmiş ve ona destek veriyor. Tabii karşı tarafta durum pek de öyle gözükmüyor. CHP bir cam kırılmışçasına paramparça olmuş ve her yere dağılmış durumda tabii seçimin sonucunda göreceğiz bu dediklerimiz doğru mu? Değil mi?”“Tunç Beyi savunanlara şunu sormak lazım. Dans etmesinden mi? İzmir'in kokusundan mı? Trafiğinden mi? Ya da Tunç Beyin çok iyi heykel yapmasından mı? CHP bile Tunç Soyer'in bu kadar beceriksiz ve kabiliyetsiz bir belediye başkanı olduğunu kabul etmesine rağmen. Bu şekilde Tunç Beyi savunmaya kalkmaları akıl almaz bir olay. Zaten yeni gelen Belediye Başkanlarının da ondan bir farkı olmayacaktır. Çünkü, artık tamamen sizin adamınız benim adamım diye bir kadrolaşma söz konusu. ““Kendini çağdaş ilerici olarak gördüğünü söyleyen bir seçmen kitlesi ar değil mi? Kendilerini öyle görüyorlar. Yalnız her röportajda diyorlar ki biz odun koyarlarsa oduna oy vereceğiz diyorlar. CHP'li seçmeninde biz 'Odun koysalar da seçeriz' düşüncesinden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyorum. Keşke hizmete göre bir tercih yapıyor olsalar ama inanıyorum İzmir'e çiçekler açtıracak olan, Hamza Dağ'ın oraya ne kadar bir hizmet edeceğini biz biliyoruz.”“Bir yerde hastane açılışı, bir yerde heykel açılışı var. İşte Hamza Dağ demek, AK Parti demek, Cumhur İttifakı demek hizmet demek ve size oy versin vermesin, nerede olursa olsun oraya hizmet götürmektir.”“Turgut Altınok'ta, Murat Kurum'da ilk aday oldukları gün, Ulaştırma Bakanlığına ziyarete gittiler. Bir ortak akılla ‘bu şehirlerin ulaşım problemini nasıl çözeriz' dediler ve fikir alışverişinde bulundular. Şimdi Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu kaç kere bakanlıklarımıza gittiler? Ben Bakanlıklara gittiğim zaman şu soruları soruyorum ‘Muhalefetin Belediye Başkanları da gelip sizden bu sorunların çözümü noktasında bir istekleri var mı' diye ama yok. Hükümetten bir şey isteyince hükümet onun dediğini yaptığında vatandaş nezdinde hükümet prim kazanır diye bu noktada bakanlıklara gidip vatandaşın isteğini iletmiyorlar. Bu belediyeler hükümetle iş birliği içerisinde çalışırsa vatandaşın işi çözülür. CHP, kendisini bizimle karıştırmasın. Kendi bulundukları büyükşehirlerdeki belediye başkanlıklarının, ilçe belediye başkanlıklarına hangi engellemeleri yapmışlar onu anlatsınlar.CHP kültüründe kendilerinin dışında görüş bildiren herkes düşman. Ne oldu Barış Pehlivan? Aldınız mı ağzınızın payını? İşte CHP hakkında en ufak bir eleştiri yaparsanız, sizi Halk TV ekranlarında bile Gökhan Günaydın taşlamaya kalkar. Gökhan Günaydın'dan herkes usanmış surumda, Ekrem İmamoğlu ile arası iyi İBB çalışanları illallah etmiş durumda hatta kendi biliyorsunuz sekreteri, danışmanı onlarla ilgili bir araba alışveriş işleri meseleleri gazetelere yansıdı. Herkes Gökhan Günaydın'ın bu diktatör tavırlarından usanmış durumda. İnanın lakabı ne biliyor musunuz? ‘Dalton Gökhan' diyorlar. İBB'yi ele geçirip her istediğini yaptırma noktasında oradakileri de bezdirmiş. Şimdi kalkıyor Gökhan Günaydın burada da kendi yandaşlarına kendi tetikçi medyasındakilere de tek bir yanlış kelime söyledi diye hemen saldırıya geçmeye kalkıyor. CHP ne zaman demokrasi oldu? Ne zaman bu yansıdı? CHP kendinden olmayanı taşlar ve düşman olarak ilan eder.”“Çırağan Otel'de, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz CHP İl Başkanları ile yaptığı toplantıda Alevi kökenli vatandaşların partiden tasfiye edildiği ve onun yerine özellikle Sünni kişilerin getirildiği ve bu konuda da CHP'li İl Başkanları'nın sahip çıkması gerektiğini konuştu mu? Konuşmadı mı? Ya bunu bir açıklayın. Bunun niye cevabını vermiyorsunuz? Acaba bu iş doğru mu? Hatta şöyle şeyler duyuyoruz oradaki birkaç tane İl Başkanı'nın ses kaydı aldığını ve Özgür Özel'e dinlettiğini duyuyoruz. CHP'liler özellikle Alevi kökenli olanlarla çok büyük sıkıntıları var.”“DEM Partisi, İBB için 10'un üstünde anket yaptırdı. Bu anketlerde Ekrem İmamoğlu, DEM Partisi ile bir arada olsa dahi seçimi kaybediyor. Şimdi DEM Partisi bu durumu gördüğü halde Ekrem İmamoğlu'nun kaybında niye bir pay alsın? Onu düşündü ve aday çıkartıyor. Dem Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını bilecek… Oradaki İSKİ, İSPARK İBB'nin Tiyatrolarını, Müzelerini kullanacak ama buna rağmen kalkıp aday çıkartacak. Tek bir mesele var, kendi kitlesi dahil olmak üzere Ekrem İmamoğlu'na oy vermiyor. Ekrem Bey bugüne kadar görülen en büyük yalancı bir belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu'nun batışını 31 Mart'ta göreceğiz.”“Bu ülke için bir siyaset üretemiyorsunuz bunu net olarak görüyoruz. Kalkıp nasıl söyleyebilirsiniz bizim Cumhurbaşkanımızın, bu kilisede ki saldırılarının düzenlenmesinde parmağı olduğunu? Olağanüstü İçişleri Bakanımızın ve Emniyetimizin çalışmaları ile yabancı uyruklu olmalarına rağmen 6 saatte yakalandılar. Hangi konudan bahsediyorsunuz? Siz bu olaylarla Cumhurbaşkanımızı bir araya getirmek için yalanlar çıkaran kişilersiniz. Siyasete bakışları bu. Bunların Türkiye'ye verebilecekleri bir şey yok. Siz CHP hasbelkader çarptınız milletvekili oldunuz. Oradan götürdüğünüz milletvekillikleriyle bugün kalkıp millete ahkam kesiyorsunuz. Hadi bakalım girsenize kendiniz şu yerel seçimlere yüzde kaç oy alacaksınız bir millet göstersin size.”'Muharrem Bey bunun yeni farkına varıyor belli ki. Fark etmesi ne güzel bir şey kendisine teşekkür ediyoruz ama biz yıllardır söylüyoruz. CHP kendinden olmayan herkesi düşman ilan eder.''Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'ın bir üst kurumu değil ki. Bunu defalarca kez söyledik. Yargı bunların lehine karar verdiğinde, Türk adaleti yerini buldu, doğru karar verdi ama bunların aleyhine bir karar verince, adaletsizlik var. Yargı tamamen CHP'lilere, Komünistler, TİP'lilere, HDP'lilere, DEM'lilerin lehine mi karar çıkartacak? Adalet kimin lehine bir durum var ise onu ortaya çıkartır. Sizin lehinize bir durum çıkartmıyor diye adaletsizlik olmaz. ''Güler misiniz? Ağlar mısınız? Eğer otobüsün yoksa arkadaş bunu anlatacağın kişi Mansur Yavaş. Siz bunu Mansur Yavaş'a anlatmayıp vatandaşa bizi kötülemek için otobüsünüzün olmadığını mı söylüyorsunuz? Belediye Başkanlığına aday olarak koydukları kişinin otobüslerin ABB tarafından yönetildiğini bilmiyor. Bu adama projeden bahsettireceksiniz. Bilmiyor. Her tarafınızdan rezillik akıyor. Her tarafınızdan iş bilmemezlik akıyor. SN. Cumhurbaşkanımızın ‘CHP=ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR' demesinin sebebi iş bilmemezlikleridir. 'AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek:'Sakine Cansızlar yerin dibine batsın. PKK terör örgütünün kurucusudur. Ölmüş gitmiş. Bunlara selam gönderiyorsunuz, bunlara selam göndermeyi bırak bunlar yerin dibine batsın. Yani bizim bu ülkemizdeki Mehmetçiğimize, bu ülkedeki insanlara hakaret edermişçesine bir konuşma yapamazsın. İnanın ki o kadar kanımıza dokunuyor ki ''Türkiye'de Kürtlere en çok zararı veren, DEM Partisi'dir.' ifadelerini kullandı.