6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı.Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Müftülük Meydanı, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Valilik Meydanı, Trabzon caddesi, Namık Kemal Kavşağı'nda güvenlik ve KGYS kameraları yaşanan felaketi kaydetti.İki büyük depremin üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ise güvenlik kameraları sarsıntının büyüklüğünü an be an kaydetti.Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı.Öte yandan depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'ndeki binaların yıkılma anlarının yeni görüntüleri, depremin yıl dönümünde ortaya çıktı.Bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nde deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı. Meydana gelen depremler sonrası blokların bir bir yıkıldığı görüldü. Yıkım sonrası etrafı toz bulutları kapladı.