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6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Şehrin birçok noktasından kayda alınan görüntüler, felaketin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İşte tüyleri diken diken eden o anlar İHA

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!
Ekleme: 5.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 5.02.2024 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 6 Şubat depremlerinde 11 il etkilendi. Depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 bin kişi ise yaralandı. Meydana gelen felakette yüzbinlerce konut ve iş yeri hasar aldı.

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!

Depremin yıl dönümünde kentin beşik gibi sallandığı yeni görüntüler ortaya çıktı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde Müftülük Meydanı, Tarihi Kahramanmaraş Kalesi, Valilik Meydanı, Trabzon caddesi, Namık Kemal Kavşağı'nda güvenlik ve KGYS kameraları yaşanan felaketi kaydetti.

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!

İki büyük depremin üssü Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ise güvenlik kameraları sarsıntının büyüklüğünü an be an kaydetti.

Görüntülerde sarsıntının başladığı ve hızlandığı, binaların çöktüğü görüldü. Birçok binanın yıkım anı kameralara yansırken, etrafa toz bulutları yayıldı.

BİN 400 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ EBRAR SİTESİ'NDEN YENİ GÖRÜNTÜ

6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Tüyleri diken diken anlar!

Öte yandan depremin simgesi haline gelen Ebrar Sitesi'ndeki binaların yıkılma anlarının yeni görüntüleri, depremin yıl dönümünde ortaya çıktı.

Bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nde deprem anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, yüksek katlı binaların yerle bir olması ile yıkım sonrası oluşan toz bulutları yer aldı. Meydana gelen depremler sonrası blokların bir bir yıkıldığı görüldü. Yıkım sonrası etrafı toz bulutları kapladı.
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