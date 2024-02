Vatandaşlardan İzmir adayı Hamza Dağ'a yoğun ilgi: 'Bu sefer oylar sana...'

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Yerel seçim öncesi sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, talep ve şikayetleri yakından dinliyor.Hamza Dağ'ın bir durağı da Alsancak oldu.Kafe ve eğlence merkezlerinin olduğu Gül Sokak’ta gençlerle sohbet eden Dağ, gençlerden yoğun ilgi gördü.Eğlence merkezlerinden yükselen müzik eşliğinde yapılan seçim çalışması renkli görüntüler oluşturdu.Dağ, esnaf ve gençlere projelerini anlatıp oy istedi.Muhalif gençlerle uzun uzun sohbetler eden Dağ ve Çankırı, geç saatlere kadar süren mesaisi nedeniyle gençlerden tam not aldı.Dağ vatandaşla yaptığı sohbette genel olarak artık İzmir halkında bir yorgunluğun olduğunu belirtti.Vatandaşlar da, “Artık çok isyan var.” diyerek Hamza Dağ’ı destekledi.Yaptığı hizmetler ve İzmir sevdası nedeniyle halkın gönlünde taht kuran Hamza Dağ, sokak üzerinde gördüğü bir çiftle memleketin son durumunu konuştu.Mekan ziyareti sırasında gençlerden biri seslenerek, "Hamza Ağabey bu sefer oyum sana." ifadelerini kullandı.Korku siyasetine gerek olmadığını belirterek muhalefetin yaptığı siyasete gönderme yapan Hamza Dağ, seçimin önemine bu sözlerle değindi:"Biz İzmirliyiz, İzmir evladıyız. Şehir kaybediyor. Şehrin 5 yıl daha kaybetmesine gerek yok. Ben bu şehrin çocuğuyum, Ceyda hanım bu şehrin çocuğu. Biz de bu sokakları seven insanlarız. Biz büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda kapılarına mühür vurmayacağız. Kimsenin alanına müdahale edecek halimiz yok."İzmir’in yararına olacak her konuda kollarını sıvayan Hamza Dağ, bu süreçte de yürüttüğü ılımlı, uyumlu ve sakin üslubuyla İzmirlilerin takdirini kazanmaya devam ediyor.