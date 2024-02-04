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Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyollardaki serbest geçiş sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, gişe ve bariyer uygulamasının kalkıp yerine serbest geçiş düzenlemesinin geleceği açıkladı. Trafiği hızlandıracak bu sistem Türkiye genelinde uygulanacak.

Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...
Ekleme: 4.02.2024 - 13:17 Güncelleme: 4.02.2024 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...
Uraloğlu, 'Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüğümüz noktalar; Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy, Şekerpınar'ı gişelerimiz oldu.Uraloğlu, 'Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüğümüz noktalar; Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy, Şekerpınar'ı gişelerimiz oldu. çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

'Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz.Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

'Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulamanın yerini serbest geçişe bırakıyor, böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz.anı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollardaki toplam 106 adet gişede 20'sinin Serbest Geçiş Sistemine dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha 'Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi.


Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

Bakan Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, 'Gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla, trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni İstanbul'da devreye aldık.Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak, vatandaşlarımızın hızlı ve güvenli geçişini sağlayacağız. Daha sonra Türkiye'de tüm gişe noktalarında SGS'yi uygulamaya alacağız' dedi.

Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

TÜRKİYE'DE 86 GİŞE DAHA 'SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Uraloğlu, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla bu sisteme geçtiklerini belirterek, 'Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan 'Serbest Geçiş Sistemi'ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz.

Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minumum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.' ifadelerini kullandı.

Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

İSTANBUL'DA TRAFİĞİ HIZLANDIRACAK 'SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ'Nİ DEVREYE ALDIK

Uraloğlu, 'Gözbebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik ve arkadaşlarımızla bu noktada neler yapabiliriz diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik' açıklamasında bulundu.


Otoyollarda o sistem kalkıyor! Türkiye genelinde hayata geçiyor: Trafik hızlanacak...

6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz, böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz.'
'Serbest Geçiş Sistemi'ne yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak.' ifadelerini kullandı.



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