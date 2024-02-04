Mustafa Destici: Bu 3 suç için idam mutlaka gelmeli

Melissa Bağcı moderatörlüğünde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın'ın bugünkü konuğu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Destici canlı yayında gündeme dair Bağcı'nın sorularını yanıtlerken; 'idam' tartışmalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Destici; İzmir Gaziemir'de, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ın müşteri olarak binip ardından 3 el ateş ederek taksicinin ölümüyle sonuçlandığı olaya ilişkin 'idam' tartışmaları hakkında konuştu.







'BU 3 SUÇ İÇİN İDAM MUTLAKA GEREKLİ'



İdamın 3 suç için gerekli olduğunu söyleyen Destici'nin açıklamaları şu şekilde;



'Taksici Oğuz Erge kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere şoför esnafına da baş sağlığı sabır diliyorum. 3 suç için mutlaka idam gelmelidir. Birincisi işte bu şekilde keyfi öldürmeler için yani bu katiller için. İkincisi kurşunu sıkan bombayı patlatan teröristler için. Üçüncüsü ise; çocuklarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren cani sapıklar için Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak milletimize sözümüzdür. Bize yetki versinler biz bu idamı getireceğiz.'









