  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Destici: Bu 3 suç için idam mutlaka gelmeli

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Beyaz TV'de yayınlanan Akılda Kalsın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken; "Bu 3 suç için idam gelmelidir" diyerek vatandaşlara seslendi.

Mustafa Destici: Bu 3 suç için idam mutlaka gelmeli
Ekleme: 4.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 4.02.2024 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Destici: Bu 3 suç için idam mutlaka gelmeli
Melissa Bağcı moderatörlüğünde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Akılda Kalsın'ın bugünkü konuğu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Destici canlı yayında gündeme dair Bağcı'nın sorularını yanıtlerken; 'idam' tartışmalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. 

Destici; İzmir Gaziemir'de, 31 Aralık saat 03.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye, yüzünde medikal maske ve başında kapüşon bulunan Delil Aysal'ın müşteri olarak binip ardından 3 el ateş ederek taksicinin ölümüyle sonuçlandığı olaya ilişkin 'idam' tartışmaları hakkında konuştu.

Mustafa Destici: Bu 3 suç için idam mutlaka gelmeli

'BU 3 SUÇ İÇİN İDAM MUTLAKA GEREKLİ'

İdamın 3 suç için gerekli olduğunu söyleyen Destici'nin açıklamaları şu şekilde;

'Taksici Oğuz Erge kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesi başta olmak üzere şoför esnafına da baş sağlığı sabır diliyorum. 3 suç için mutlaka idam gelmelidir. Birincisi işte bu şekilde keyfi öldürmeler için yani bu katiller için. İkincisi kurşunu sıkan bombayı patlatan teröristler için. Üçüncüsü ise; çocuklarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren cani sapıklar için Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak milletimize sözümüzdür. Bize yetki versinler biz bu idamı getireceğiz.'




 

Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda