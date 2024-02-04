Murat Kurum'un kendisini kaydeden vatandaşla gülümseten diyaloğu: Senin yüzünden reklam olduk

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kurum saha çalışmalarına devam ediyor.İlçe ilçe gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, halkın talep ve şikayetleriyle yakından ilgileniyor.Bu kapsamda Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle de buluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Murat Kurum'a eşlik etti.Vatandaşlara tek tek söz hakkı verdiToplantının açılışında konuşan Murat Kurum, bugüne kadar verdiği bütün sözleri tuttuğunu vurgulayarak, “Sizlerin sorunlarınızı, taleplerinizi, isteklerinizi dinlemek, çözüm bulmak üzere buradayım.” dedi.Kurum, toplantıda vatandaşlara tek tek söz hakkı verdi ve onları dinledi.'Senin duanı almadan çıkmayacağım'Sosyal medyada açıklamalarıyla gündem olan Yakup Tekin de toplantıdaydı: Tekin'i dinleyen Kurum, “Bugün buradan senin duanı, senin teşekkürünü almadan çıkmayacağım.” dedi.Bunun üzerine daha önce kullandığı, “Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın.” ifadelerini hatırlatan Tekin, o sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirtti.Tekin, Murat Kurum'a, “Algı yaratmaya çalışan insanlardan değiliz. Geldiğiniz ve bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim.” dedi.'Ben kendisine inanıyorum'Toplantı sonrası Murat Kurum ve Yakup Tekin birbirine sarılarak helalleşti. Ardından Kurum ve Tekin hatıra fotoğrafı çektirdi. Tekin, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, “Çok muazzam bir görüşmeydi. Murat Kurum geldi ve bizi dinledi, Allah razı olsun. Bugün buradan mutlu ayrılıyorum. Ben kendisine inanıyorum, onun arkasındayız.” ifadelerini kullandı.'Sizin yanınızdayım' mesajı verdiVatandaşlar, indirim ve sabit fiyatla taksit ödemesi talebinde bulundu. TOKİ yetkilileri, sabit taksidin TOKİ ile değil bankalarla alakalı olduğunu ve mevzuatın TOKİ'ye bu konuda yetki vermediğini hatırlattı.Vatandaşlara, “Sizin yanınızdayım.” mesajı veren Kurum, süreci onlar adına takip edeceğini söyledi.TOKİ'nin önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.'Reklam olduk her yere'Toplantıya katılan isimlerden biri de hak sahiplerinden Görkem Yavuz'du.Toplantıda, sosyal medyada kamerasının kapatıldığı iddialarıyla gündeme gelen Yavuz'la karşılayan Kurum, şaşkınlığını gizleyemedi. Kurum ile Yavuz arasında samimi bir sohbet yaşandı.Yavuz ile Kurum'un son karşılaşmasında Kurum, 'Sen nerelisin?' diye sordu. Yavuz, 'Orduluyum. O el olayı vardı ya, o kişi de benim.' dedi. Kurum ise tebessüm ederek 'Sen misin o?' deyip şaşkınlığını ifade etti ve 'Senin yüzünden reklam olduk her yere.' dedi.Vedalaştıkları sırada Yavuz, Kurum'dan, 'Lütfen siz de artık ortak bir karar verin, herkes mutlu olsun.' diyerek ricada bulundu.'Gerek yok, ben burada zaten söyleyeceğim'Yaşananları anlatan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:'2020 seçimleri öncesindeydi, o zaman bakan düzeyinde Pendik Taşlıbayır'a gelmişti Bakan Kurum, kentsel dönüşüm için orada bulunuyordu. Tabii biz de TOKİ mağdurları olduğumuz için kendisini orada yakalama fırsatımız oldu. Kendisine derdimizi anca orada anlatabilecektik. Ben kameraya çekiyordum çünkü arkadaşlar adına grup yöneticisi olarak gittiğim için derdimizi o şekilde anlatabilirdik.Bakan bey diğer arkadaşla konuşurken benim çektiğimi fark etti ve hareketi bu oldu. 'Gerek yok, ben burada zaten söyleyeceğim' dedi. O mevzu kapandı. Sağ olsun başkanımız geldi, benimle konuştu. 'Gerek yok' dedi, güzel bir hatıra oldu başkanımızla. Barıştık, anlaştık, bir sıkıntı yok ondan dolayı. Derdimizi anlatma fırsatımız oldu, sağ olsun geldi, bizi dinlediği için gerçekten teşekkür ederiz. Yaklaşımı bize karşı ılımlıydı, iki taraf için de ortak noktada buluşmak istedi.'